Femeie de 61 de ani de ani, înşelată de un nigerian cu domiciliul în Ilfov cu aproape 200.0000 de euro / A invocat datorii și probleme medicale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O femeie de 61 de ani a fost înşelată cu sume importante de bani de către un cetăţean nigerian care a abordat-o prin intermediul unei reţele de socializare, individul fiind reţinut de anchetatorii prahoveni în urma unor percheziţii, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat emis, miercuri, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară într-un dosar de înşelăciune în formă continuată aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

„În fapt, în perioada septembrie 2022 – martie 2025, o femeie de 61 de ani ar fi fost abordată, prin intermediul unei reţele de socializare, de către un bărbat. Acesta ar fi indus-o în eroare prin diverse mijloace de manipulare emoţională şi ar fi determinat-o să transfere, în interesul său, sume de bani de aproximativ 168.000 de euro, 2.000 de USD şi 30.300 de lei”, precizează IJP.

Surse judiciare au explicat, pentru AGERPRES, că bărbatul se văita la femeie că are nevoie de bani pentru diferite motive, el invocând, printre altele, datorii, dar şi probleme medicale.

„În urma activităţilor investigative complexe desfăşurate de poliţişti, a fost stabilită identitatea persoanei cercetate, un bărbat de 35 de ani, cetăţean nigerian, cu domiciliul în judeţul Ilfov. Acesta ar fi acţionat cu sprijinul unei femei, de 32 de ani, de cetăţenie română, domiciliată tot în judeţul Ilfov”, spun anchetatorii

În cadrul percheziţiilor domiciliare efectuate, poliţiştii au descoperit şi ridicat mai multe mijloace materiale de probă.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.