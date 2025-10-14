Linie de comunicare la AUR împotriva propunerii președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anti-corupție

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai mulți lideri și parlamentari ai partidului extremist AUR au ieșit aproape concomitent marți cu comunicate și postări pe rețelele sociale în care critică propunerea președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anti-corupție. G4Media a scris constant despre susținerea primită de George Simion, șeful AUR, de la persoane condamnate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În noiembrie 2024, în plină campanie electorală pentru prezidențiale, Simion primea susținere de la Dan Diaconescu, Victor Micula Jr și Gigi Becali.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni la Pro TV că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

Liderii AUR, partid care pretinde că luptă împotriva corupției, au respins însă propunerile președintelui.

Primul a fost europarlamentarul Gheorghe Piperea, care a criticat magistrații pentru că nu au protestat față de propunerile președintelui Nicușor Dan.

”Azi declară senin că vrea reintroducerea în procesul judiciar a serviciilor secrete, în special, a SRI, serviciu ai cărui ofițeri ar urma să aibă dreptul să pornească anchete din proprie inițiativă. Pe vremea protocoalelor secrete justiție – SRI, când șefa anticorupției era Kovesi (supra-numită Slujirea de Liiceanu), erau nu mai puțin de 3500 de dosare contra magistraților, transformați de Coldea și Dumbravă în “câmp tactic”, iar mai recent, zonă de “optimizare judiciară”. Nu văd niciun magistrat care să protesteze pe treptele Palatului Justiției contra încălcării independenței justiției… Desigur, nu văd niciun ONG specializat în proteste care să scoată 600 de mii de inși în Piața Victoriei pentru a denunța încălcarea independenței justiției…”, a scris Piperea pe o rețea socială.

A urmat Ciprian Iacob, senator AUR, care a declarat într-un comunicat că ”încercările lui Nicușor Dan de a implica SRI în actul de justiție” ar reprezenta ”o încercare mascată de a instaura poliția politică”.

“Încercările lui Nicușor Dan de a implica SRI în actul de justiție reprezintă o încercare mascată de a instaura poliția politică. O astfel de inițiativă încalcă principiile unui stat democratic și poate deschide calea spre abuzuri politice în justiție.

”Este inacceptabil ca Nicușor Dan, care ar trebui să fie principatul apărător al democrației și al separației puterilor în stat, să ceară ca SRI să funcţioneze ca adjunct al parchetelor. Aceasta nu este o cerere de protecție a statului, ci un proiect de ingerință politică în justiție, o cale directă spre stat polițienesc, după modelul perioadei protocoalelor DNA-SRI, când dosarele erau folosite pentru interese politice. Astăzi, sub pretextul luptei anticorupție, se prefigurează un mecanism mascat de intimidare și control al adversarilor politici”, a mai scris senatorul AUR Iacob.

Fabian Radu, deputat al partidului extremist AUR, a respins și el propunerea președintelui.

„Nicușor Dan declară că dorește implicarea Serviciului Român de Informații în dosare. Bineînțeles că ne amintim cu toții ce s-a întâmplat în trecut, pe vremea lui Băsescu, când funcționa binomul SRI-DNA. Știm foarte bine cum erau făcute dosare la comandă, cum erau executați anumiți politicieni sau oameni de afaceri pe cine știe ce motive. Era totul o mascaradă televizată, neavând nicio treabă și niciun fundament real în justiție. Când Nicușor Dan a făcut declarații în campania electorală că președintele are un instrument foarte puternic și anume influența sa în justiție, noi toți am crezut că este o greșeală. Dar iată că se dovedește pe zi ce trece că a fost ceva deliberat, este ceea ce Nicușor Dan face și vrea să facă în continuare în România”, a spus deputatul AUR.