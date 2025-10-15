Senatului a respins proiectul Cristinei Prună (USR) de desfiinţare a super-agenției AMEPIP care gestionează toate companiile de stat. Urmează votul decisiv din Camera Deputaților

Senatul a respins miercuri proiectul depus de deputata Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru desfiinţarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), super-agenția care controlează toate companiile cu capital de stat.

Prună a declarat că respingerea proiectului ”este o dovadă clară că eficientizarea şi reducerea costurilor de funcţionare nu sunt o prioritate pentru stat”, potrivit unui comunicat.

Proiectul merge acum pentru dezbateri și vot final în Camera Deputaților.

„Reducerea deficitului bugetar este o necesitate stringentă. O auzim pe toate vocile. La vot, nu se vede însă nicio voinţă de a elimina cheltuielile inutile ale statului. Legea care prevedea renunţarea la o hiper-agenţie inutilă, în care lucrează aproximativ 100 de persoane remunerate cu salarii cu 50% mai mari decât cele din administraţia publică centrală nu trebuia să fie astăzi respinsă. A fost păstrată o instituţie care nu este operaţională nici la doi ani de la înfiinţarea sa, ale cărei atribuţii se suprapun cu ale Secretariatului General al Guvernului şi care generează costuri bugetare nejustificate. Toate acestea sub pretextul că este jalon PNRR. Ceea ce este fals!”, a declarat deputata Cristina Prună.

Ea a mai spus că, de la bun început, AMEPIP a fost gândită ca o umbrelă de sinecuri pentru clientela de partid, în timpul guvernului Ciolacu.

”Jalonul PNRR nu prevedea înfiinţarea unei agenţii mamut, ci a unui grup operativ care putea foarte bine să îmbrace forma unui mic departament la Secretariatul General al Guvernului. Nu am accesat nici banii din PNRR şi ne-am ales cu un nou cuib călduţ de pile la stat”, a mai spus deputata USR.

Comisia Europeană a suspendat o parte din fondurile din PNRR din cauza numirilor politice la conducerea AMEPIP.