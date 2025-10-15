Amenzi de până la 1.000 de lei pentru aruncarea gunoaielor pe plaje sau în apele Mării Negre – proiect adoptat de Camera Deputaților

Deputaţii au adoptat, miercuri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care prevede amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei pentru aruncarea de gunoaie pe plajele Mării Negre, transmite Agerpres.

Proiectul de lege are ca scop modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajelor Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe acestea. Iniţiativa legislativă urmăreşte să asigure un echilibru mai bun între interesele comerciale şi dreptul cetăţenilor de a avea acces liber la plajă.

Printre principalele măsuri propuse se numără: introducerea unui procent minim garantat de plaje publice, cu acces liber şi neîngrădit, în fiecare localitate de pe litoral; stabilirea unor restricţii clare privind închirierea integrală a plajelor, pentru a preveni monopolizarea accesului la resursele naturale; definirea legală a plajelor publice, cu un regim special de protecţie împotriva exploatării comerciale abuzive; crearea unui cadru legal care să permită implicarea autorităţilor locale în administrarea acestor suprafeţe, în beneficiul comunităţilor; introducerea de sancţiuni eficiente pentru ocuparea abuzivă a plajelor publice.

Potrivit unui amendament, „constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei nerespectarea de către persoanele fizice a obligaţiei de a nu arunca deşeuri precum hârtie, carton, metal, plastic, textile sau sticlă ori deşeuri alimentare sau nealimentare, prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare în locurile sau spaţiile altele decât cele special amenajate pentru colectarea acestora, de pe plajele litoralului Mării Negre sau în apa mării”. Amendamentul aparţine Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.

Potrivit proiectului, utilizatorii plajelor în scop turistic încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pentru unul sau mai multe sezoane estivale, în condiţiile legii, cu excepţia autorităţilor administraţiei publice locale. Titularul dreptului de proprietate a plajelor atribuie în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic, care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinaţia de plajă publică.

Prin plajă publică se înţelege „sectorul/subsectorul de plajă destinat accesului liber şi gratuit al populaţiei, atribuit în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora”, prevede un alt amendament.

Camera Deputaţilor este for decizional.