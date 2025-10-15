BREAKING Călin Georgescu cere CSM să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de presupuse presiuni asupra judecătorilor și ingerință în justiție / CSM l-a acuzat în trecut pe președinte de ”blocaj inexplicabil”

Fostul candidat cu discurs legionar Călin Georgescu a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de presupuse presiuni asupra judecătorilor și de ingerință în actul de justiție, potrivit documentului consultat de G4Media. Petiția, trimisă prin casa de avocatură Sinescu & Nazat, cere CSM – instituție care l-a criticat în trecut pe șeful statului – să ia măsuri pentru ”protejarea independenței justiției”.

Călin Georgescu îl acuză în petiție pe președintele Dan că ar fi pus presiune pe judecători după ce a asumat public rechizitoriul Parchetului General din dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

”Mai mult, este evident faptul că, prin prisma statutului de Președinte al României pe care îl deține emitentul afirmațiilor redate, aspect coroborat cu contextul socio-juridic existent în România în acest moment, domnul Nicușor Dan creează o presiune asupra magistraților judecători, inducându-se ideea unei vinovății anticipate, prin încălcarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil. Or, în mod evident, vinovăția unei persoane poate fi stabilită doar de către o instanță judecătorească, printr-o hotărâre definitivă de condamnare”, se arată în petiția lui Georgescu.

”Așa cum am susținut, acțiunile Președintelui României, domnul NICUȘOR DAN, reprezintă un veritabil incident de integritate ce creează un prejudiciu populației (slăbirea încrederii în instituțiile statului) și, în mod direct, Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. De asemenea, un aspect extrem de important este reprezentat de faptul că afirmațiile prezentate anterior, realizate în spațiul public, cu potențial de distribuire masivă, echivalează cu o ingerință extrem de gravă a politicului în actul de justiție, punându-se, astfel, la îndoială, caracterul de legalitate și temeinicie al soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată, aspect nepermis, ce contravine principiilor fundamentale de funcționare ale unei societăți democratice. În acest sens, vă rog să aveți în vedere faptul că Președintele României, domnul NICUȘOR DAN, prin afirmațiile sale, interferează în actul de justiție, discreditând rolul instanțelor de judecată din România, ceea ce creează o percepție în rândul unui observator obiectiv de amestec al factorului politic în actul jurisdicțional. Mai mult, ca urmare a tuturor aspectelor învederate anterior, există riscul evident ca asupra judecătorilor să se creeze o presiune artificială, nepermisă într-o societate democratică cu o justiție independentă”, a mai scris fostul candidat la prezidențiale.

În finalul petiției, Călin Georgescu arată că ”scopul prezentei petiții este de a vă supune atenției aspectele ante-menționate și, de asemenea, de a vă solicita să efectuați o analiză obiectivă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în sensul identificării unor măsuri și demersuri corespunzătoare, necesare pentru protejarea independenței justiției”.

Petiția lui Georgescu vine după ce Parchetul General l-a trimis în judecată în 16 septembrie pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Printre cele 22 de persoane trimise în judecată se numără și mercenarul Horațiu Potra.

În aceeași zi, procurorul general Alex Florența a prezentat într-o conferință de presă un document derivat din rechizitoriu. În document se arată că persoane din anturajul lui Călin Georgescu au legături documentate cu Rusia, iar o companie cu legături în Rusia a operat încă din 2019 în România după modelul Cambridge Analytica și a făcut microtargetarea populației pe rețelele sociale pentru a vedea la ce narative e sensibilă populația României.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a preluat acuzațiile într-o postare pe rețelele sociale, dar și în interviuri de presă, în care a vorbit despre războiul hibrid dus de Rusia împotriva României.

În iulie 2025 au apărut primele tensiuni între Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și președintele Nicușor Dan. Conducerea CSM l-a acuzat pe șeful statului într-o scrisoare deschisă că a generat ”un blocaj inexplicabil” în justiție pentru că nu a semnat decretele de pensionare şi numire pentru 50 de magistrați.

Acela a fost primul conflict între Nicușor Dan și o instituție după ce și-a preluat mandatul de președinte.

CSM este condus de Elena Costache, o aliată a judecătoarei Lia Savonea, șefa Curții Supreme.