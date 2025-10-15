Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit Islamabadului

Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, de la ora 18:00, ora locală din Pakistan (16:00 ora României), a anunţat Islamabadului, după ce au izbucnit noi lupte între cele două ţări vecine, relatează Reuters, transmite News.ro.

Atât Pakistanul, cât şi Afganistanul vor depune eforturi sincere, prin dialog, pentru a găsi o soluţie pozitivă la această problemă complexă, dar rezolvabilă, a declarat Ministerul de Externe al Pakistanului într-un comunicat.

Kabulul a ordonat forţelor sale să respecte încetarea focului, cu condiţia ca cealaltă parte să nu comită agresiuni.

Armistiţiul a fost solicitat de Kabul, precizează MAE pakistanez, în timp ce purtătorul de cuvânt al administraţiei talibane afgane, Zabihullah Mujahid, a declarat că încetarea focului a intervenit la „insistenţa părţii pakistaneze”.

În ultimele zile, un atac aerian şi lupte terestre au intensificat tensiunile între cei doi vecini din Asia de Sud, provocând moartea a peste zece civili şi rănirea altor 100.

Luptele de miercuri de-a lungul frontierei instabile şi disputate au spulberat o pace fragilă după ce zeci de persoane au fost ucise în ciocnirile din weekend, cele mai grave dintre cele două ţări islamice de când talibanii au preluat puterea la Kabul în 2021.

Recentele tensiuni dintre doi foşti aliaţi au izbucnit după ce Islamabadul a cerut administraţiei talibane afgane să ia măsuri pentru a controla militanţii care şi-au intensificat atacurile în Pakistan, afirmând că aceştia operează din refugii aflate în Afganistan.

Talibanii neagă acuzaţiile şi reproşează armatei pakistaneze că răspândeşte informaţii false despre Afganistan, provocând tensiuni la frontieră şi adăpostind militanţi ISIS – rivali ai talibanilor – pentru a submina stabilitatea şi suveranitatea ţării. Armata pakistaneză neagă acuzaţiile.

Conflictele de săptămâna trecută au stârnit îngrijorarea internaţională, China solicitând protecţia cetăţenilor şi investiţiilor sale, Rusia apelând la reţinere, iar preşedintele SUA, Donald Trump, declarând că ar putea contribui la încheierea conflictului.

Ultimele ciocniri au coincis cu prima vizită a ministrului de externe al talibanilor afgani, Amir Khan Muttaqi, în India, rivala de moarte a Pakistanului, în timpul căreia New Delhi a declarat că va redeschide ambasada sa din Kabul, iar talibanii afgani au spus că vor trimite diplomaţi în India.