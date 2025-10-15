Ucraineanul suspectat de sabotarea Nord Stream nu va fi extrădat în Germania / Decizia de extrădare, anulată de Curtea de Casaţie din Italia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al operaţiunii de sabotare a gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică în septembrie 2022, transmit ANSA şi dpa, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Curtea de Casaţie a anulat, în mod surprinzător, decizia prin care Curtea de Apel dispusese extrădarea în Germania a lui Serhii Kuzneţov, arestat pe 21 august în zona Rimini, în baza unui mandat de arestare european, sub acuzaţii de sabotare a conductelor Nord Stream 1 şi 2, de transport de gaze din Rusia spre Germania. Cazul va fi retrimis acum la o altă instanţă, care va lua o nouă hotărâre.

La audiere, Biroul procurorului general a cerut ca unul din temeiurile apelului înaintat de apărare să fie acceptat, pentru prezumtivă caracterizare juridică incorectă a faptelor în mandatul de arestare european. Ucraineanul se află în prezent într-o închisoare de înaltă securitate din nordul Italiei. Avocatul său a spus că ar putea depune o cerere de eliberare a lui. Anchetatorii germani cred că Serhii Kuzneţov (49 de ani) a condus o echipă de şapte persoane, printre care patru scafandri. Grupul ar fi închiriat un iaht, numit ‘Andromeda’, în Germania, cu care a navigat în largul Mării Baltice.

Un alt suspect, ucraineanul Volodimir Z. (46 de ani), a fost arestat în Polonia şi se află în custodia autorităţilor din această ţară. Se crede că el a fost unul dintre scafandri. Un tribunal polonez urmează să decidă vineri dacă ucraineanul poate fi extrădat în Germania pentru un proces.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat recent că ‘nu este în interesul’ ţării sale ca Volodimir Z. să fie extrădat, apreciind că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite.





