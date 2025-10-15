Trump: Forțele israeliene ar putea relua luptele în Gaza imediat ce voi da ordinul, dacă Hamas nu va respecta acordul de încetare a focului

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că va lua în considerare permisiunea acordată prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a relua acțiunile militare în Gaza dacă Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului, declarând pentru CNN că forțele israeliene ar putea reveni pe străzi „imediat ce voi da ordinul”.

„Situația cu Hamas va fi rezolvată rapid”, a declarat președintele într-o scurtă convorbire telefonică.

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Israelul acuză gruparea teroristă Hamas că nu respectă acordul de predare a ostaticilor, vii sau morți, ca parte a unui acord pentru încetarea luptelor în Gaza. Acest lucru a provocat o furie crescândă în Israel, unde autoritățile au declarat că transporturile de ajutor umanitar care ar fi trebuit să fie permise în Gaza vor fi reduse sau întârziate din cauza numărului mic de ostatici predați.

Punctul 4 din planul de pace al lui Trump prevedea că „în termen de 72 de ore de la acceptarea publică a acestui acord de către Israel, toți ostaticii, vii și decedați, vor fi returnați”. Până miercuri dimineață, toți cei 20 de ostatici israelieni în viață fuseseră returnați în Israel. Însă Hamas a predat cadavrele a doar patru persoane, iar armata israeliană a declarat că unul dintre ele nu aparține unui ostatic israelian. Se așteaptă ca încă patru sau cinci cadavre să fie returnate în această seară, a declarat miercuri pentru CNN o sursă familiarizată cu acest subiect.

Trump a subliniat că salvarea ostaticilor în viață a fost importantă în sine. „Eliberarea celor 20 de ostatici a fost esențială”, a declarat președintele SUA.

În zilele care au urmat eliberării ostaticilor, au izbucnit ciocniri violente între Hamas și grupurile rivale palestiniene, inclusiv un incident care a culminat cu o aparentă execuție publică. Trump a avertizat anterior că Hamas trebuie să se dezarmeze sau „noi îi vom dezarma”. Planul său în 20 de puncte prevede un viitor în care Hamas acceptă să nu mai aibă niciun rol în guvernarea Gazei, care va fi demilitarizată și supusă unei monitorizări independente. Însă administrația a recunoscut că mai are încă multe de făcut pentru a rezolva problema viitorului Gazei și că acordul care a dus la eliberarea ostaticilor este doar prima fază.

Trump a declarat pentru CNN că, în acest moment, Hamas „intervine și elimină bandele violente”. „Cercetez acest aspect”, a spus el când a fost întrebat dacă este posibil ca Hamas să execute palestinieni nevinovați. „Vom afla. Ar putea fi vorba de bande și altele”, a spus el.