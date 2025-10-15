G4Media.ro
Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat”

Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”, în ciuda insistenţelor preşedintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni şi a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor în care se afirma că războiul s-a încheiat, transmite News.ro.

„Suntem încă în prima fază”, a spus oficialul, referindu-se la acordul de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor. „Trebuie să îl finalizăm. Fără finalizarea lui, războiul nu s-a terminat”, a punctat el.

„Chiar şi Trump spune că s-a terminat, dar a spus şi că Hamas trebuie să se dezarmeze, iar dacă nu o vor face, „noi îi vom dezarma”, a reliefat oficialul.

„Vrem să punem capăt acestui război”, a continuat el. „Nimeni nu vrea să fie în război. Dar trebuie să terminăm războiul cu etapele care sunt clar definite în acest plan. Hamas va fi dezarmat”, a promis oficialul.


