G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Israelul urmează să autorizeze intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar…

camioane cu ajutoare Gaza, ajutoare umanitare fasia gaza
surda foto: captura video AP

Israelul urmează să autorizeze intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâşia Gaza, prin punctul de trecerea frontierei de la Rafah

Articole15 Oct • 64 vizualizări 0 comentarii

Israelul urmează să autorizeze miercuri, în a cincea zi de armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza, intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar, după ce mişcarea islamistă palestiniană Hamas i-a predat rămăşiţele altor patru ostatici, potrivit radioteleviziunii publice israeliene Kan, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Israelul urmează să autorizeze miercuri redeschiderea punctului de trecerea frontierei de la Rafah, între Egipt şi Fâşia Gaza, pentru a permite tranzitul ajutorului umanitar, potrivit Kan.

Prin această redeschidere, ”600 de camioane cu ajutoare umanitare vor fi trimise (miercuri) în Fâşia Gaza de către ONU, organizaţii internaţionale agreate, sectorul privat şi ţări donatoare”, anunţă postul pe site, fără să citeze surse.

Această redeschidere a trecerii ajutorului prin postul de la Rafah a fost decisă de către ”eşalonul politic”, potrivit Kan.

Ea intervine în urma predării de către Hamas a rămăşiţelor altpr patru ostatici, marţi seara, în cadrul unui acord de încetarea focului cu Israelul, patronat de către preşedintele american Donald Trump.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel

Articole14 Oct • 304 vizualizări
0 comentarii

Israelul va restricţiona ajutorul pentru Gaza şi va menţine graniţa închisă cel puţin până miercuri, în timp ce Hamas îşi întăreşte controlul

Articole14 Oct • 733 vizualizări
0 comentarii

Israelul suspendă redeschiderea punctului de frontieră Rafah, deoarece Hamas nu a predat toţi ostaticii decedați

Articole14 Oct • 630 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.