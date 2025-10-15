Armata suedeză anunţă că monitorizează un submarin rusesc care a pătruns în Marea Baltică
Armata suedeză a anunţat miercuri că monitorizează un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică cu o zi înainte, vorbind despre o „operaţiune de rutină” realizată în colaborare cu aliaţii săi militari, relatează agenția de știri AFP.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Un submarin rusesc a intrat ieri în Marea Baltică prin (strâmtoarea daneză) Great Belt”, a transmis armata suedeză într-un comunicat, transmite Agerpres.
„Avioanele de vânătoare şi navele de război ale forţelor armate au depistat submarinul în Kattegatt (o strâmtoare între Danemarca şi Suedia) şi îl urmăresc acum”, a precizat aceeaşi sursă.
Armata suedeză a declarat că este vorba despre o „operaţiune de rutină în strânsă colaborare cu aliaţii noştri”, susţinând că are o „bună imagine de ansamblu asupra vecinătăţii sale imediate”.
Tensiunile din Marea Baltică au crescut semnificativ de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat în ianuarie că Suedia „nu este în război, dar nici în stare de pace”.
Suedia a pus capăt celor două secole de neutralitate militară prin aderarea la NATO în 2024.
Potrivit lui Kristersson, întreaga regiune a Mării Baltice este vizată de „atacuri hibride”, în special dezinformare şi sabotaje ale cablurilor submarine.
„Ameninţarea rusească va dura probabil mult timp. La fel şi apărarea noastră”, a adăugat el.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Șeful NATO glumește pe seama submarinului rus „șchiop” / Cum a reacționat flota rusă la informațiile despre defecțiunea submarinului Novorossiysk
Submarinul rusesc Novorossiisk, capabil să lanseze rachete Kalibr, a ieşit la suprafaţă în largul coastei Franţei / A fost urmărit de o fregată a marinei franceze
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.