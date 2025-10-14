Israelul va restricţiona ajutorul pentru Gaza şi va menţine graniţa închisă cel puţin până miercuri, în timp ce Hamas îşi întăreşte controlul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Israelul a restricţionat ajutorul către Gaza şi a menţinut graniţa enclavei închisă, marţi, în timp ce luptătorii Hamas, care au reapărut, şi-au demonstrat controlul executând bărbaţi în plină stradă, ceea ce întunecă perspectivele planului preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, relatează Reuters, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Camioanele cu ajutoare nu au încă permisiunea de a intra în Gaza la ritmul anticipat de sute pe zi, iar planurile de deschidere a punctului de trecere către Egipt pentru a permite ieşirea unor locuitori din Gaza, iniţial pentru a evacua răniţii pentru tratament medical, nu au fost încă puse în aplicare.

Israelul a informat Naţiunile Unite că, începând de miercuri, va permite accesul în Gaza doar a 300 de camioane cu ajutoare – jumătate din numărul zilnic convenit – şi că nu va permite intrarea de combustibil sau gaz, cu excepţia nevoilor specifice legate de infrastructura umanitară, potrivit unei notificări văzute de Reuters şi confirmate de ONU.

Trei oficiali israelieni declaraseră anterior că Israelul a decis să restricţioneze ajutorul şi să amâne planurile de deschidere a punctului de trecere a frontierei sudice cu Egiptul, deoarece Hamas a fost prea lent în predarea cadavrelor ostaticilor morţi. Grupul militant islamist a declarat că localizarea cadavrelor este dificilă.

Trump a declarat marţi că faza a doua a acordului de încetare a focului deja începe, dar a menţionat şi întârzierea în predarea cadavrelor.

„CADAVRELE NU AU FOST RETURNATE, AŞA CUM S-A PROMIS! Faza a doua începe CHIAR ACUM!!!”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Între timp, Hamas a recucerit rapid străzile din zonele urbane ale Gazei, după retragerea parţială a trupelor israeliene săptămâna trecută.

Într-un videoclip difuzat luni seara, luptătorii Hamas au târât opt bărbaţi cu mâinile legate la spate într-o piaţă din oraşul Gaza, i-au forţat să îngenuncheze şi i-au împuşcat din spate, în timp ce zeci de spectatori priveau din vitrinele magazinelor din apropiere. O sursă din Hamas a confirmat că videoclipul a fost filmat luni şi că luptătorii Hamas au participat la execuţii. Reuters a putut confirma locaţia prin caracteristici geografice vizibile.

Trump a dat grupării Hamas binecuvântarea de a-şi reafirma controlul asupra Gazei, cel puţin temporar. Oficialii israelieni, care spun că orice acord final trebuie să dezarmeze definitiv Hamasul, s-au abţinut până acum să comenteze public reapariţia luptătorilor grupului.

Luni, preşedintele SUA a proclamat „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” în faţa parlamentului israelian, în timp ce Israelul şi Hamas făceau schimbul ultimilor 20 de ostatici israelieni în viaţă din Gaza cu aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni.

Până acum, Hamas a predat doar patru sicrie cu ostatici morţi, lăsând încă în Fâşia Gaza cel puţin 23 de persoane presupuse moarte şi una dispărută.

Revenirea Hamas la controlul străzilor din Gaza subliniază obstacolele în calea progresului de la armistiţiul iniţial – faza întâi a planului lui Trump – la o soluţie permanentă care ar preveni o nouă izbucnire a luptelor.