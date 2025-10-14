VIDEO Videoclip dat publicității din care reiese că opt palestinieni ar fi fost executați de Hamas pentru că ar fi colaborat cu Israelul

Televiziunea Al-Aqsa, afiliată grupului Hamas, a publicat un videoclip care arată ceea ce prezintă ca fiind execuţia în plină stradă, în oraşul Gaza, a opt bărbaţi „colaboratori” ai Israelului, după retragerea armatei israeliene în cadrul armistiţiului sponsorizat de Statele Unite, relatează AFP.

Videoclipul a fost publicat pe candalul de Telegram al televiziunii, însoțit de mesajul: „Rezistenţa aplică pedeapsa cu moartea împotriva unui număr de colaboratori şi infractori în oraşul Gaza”.

Autenticitate, data şi locul de filmare nu au putut fi determinate imediat de AFP. În clip apar opt bărbaţi cu mâinile legate la spate şi cu ochii sau capul acoperiţi, târâţi într-o piaţă, puşi în genunchi şi aliniaţi înainte de a fi împuşcaţi.

De asemenea, informația a fost postată și pe un grup de susținători ai Mosad, pe platforma X: „Hamas efectuează execuții publice ca parte a programului său de purificare înainte de eliberare”.