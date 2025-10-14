G4Media.ro
Veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse la Biserica 'Sfinţii Împăraţi' din Târgu Jiu

Veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse la Biserica 'Sfinţii Împăraţi' din Târgu Jiu

Credincioşii vor putea să se închine, începând de miercuri, la veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din municipiul Târgu Jiu, transmite Agerpres.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Parohiei „Înălţarea Domnului”, veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva vor rămâne spre închinare până duminică la biserica din Târgu Jiu.

„Cu aleasă bucurie duhovnicească vă aducem la cunoştinţă că, începând de mâine (miercuri n.r.), la Biserica ‘Sfinţii Împăraţi’ din Târgu Jiu – zona Parâng, vom avea binecuvântarea de a ne închina la veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva. Acest moment de har şi rugăciune reprezintă o chemare la comuniune şi întărire sufletească pentru toţi cei care, cu credinţă, doresc să-şi plece genunchii şi inimile înaintea sfintei ocrotitoare. Veşmintele Cuvioasei vor rămâne spre închinare până duminică, oferind tuturor credincioşilor prilejul de a primi mângâiere, întărire şi binecuvântare cerească. Vă aşteptăm cu dragoste creştină şi inimile deschise la rugăciune şi binecuvântare”, se menţionează în postare.

Cunoscută şi sub numele de Sfânta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat, astăzi Capul Kaliacra, din Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în prima jumătate a secolului al XI-lea. Moaştele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol.

În anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a adus la Iaşi Moaştele Sfintei Parascheva, aşezându-le în biserica Mănăstirii ”Sfinţii Trei Ierarhi”.

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi este sărbătorită anual la 14 octombrie.

