„Brâncuşi Nocturn” – Trei seri de film şi muzică sub cerul liber, la Târgu-Jiu

Filme noi vor fi proiectate, în perioada 29-31 august, în cadrul „Brâncuşi Nocturn”, eveniment organizat în Parcul Coloanei fără Sfârşit din Târgu Jiu, transmite News.ro.

Vineri, publicul va putea urmări „Ascensiunea Led Zeppelin” (r. Bernard MacMahon, 2025) – singurul documentar realizat cu participarea directă a membrilor trupei, cu interviuri exclusive şi imagini rare, un portret autentic al uneia dintre cele mai influente formaţii rock din toate timpurile.

Sâmbătă, evenimentul continuă cu un cineconcert inedit – „Brâncuşi Filme” – proiecţia filmului mut realizat de Constantin Brâncuşi între 1923 şi 1939, acompaniat live de sound-design-ul creat de Ana-Maria Irimia (Aftertaste). În aceeaşi seară, de la ora 21:00, va fi prezentat documentarul „Metamorfozele lui Brâncuşi” (r. Alain Fleischer, 2025), care readuce în atenţia publicului universul intim al atelierului său, un spaţiu-simbol, donat Franţei, ce conservă corespondenţa, agendele, fotografiile şi filmele sculptorului.

Duminică, publicul este invitat să descopere „TWST – Things We Said Today” (r. Andrei Ujică, 2024), o veritabilă capsulă de timp dedicată weekendului 13–15 august 1965, când trupa The Beatles a cucerit New York-ul şi a scris istorie pe Shea Stadium, surprinsă din perspectiva a doi adolescenţi americani.

„Brâncuşi Nocturn înseamnă mai mult decât proiecţii de film. Este un prilej de a redescoperi intensitatea unor momente memorabile care ne ajută să înţelegem lumea din jurul nostru, să ascultăm muzică şi să privim arta cu inima deschisă. Este o invitaţie de a nu uita să ne emoţionăm, de a fi vulnerabili în faţa artei şi a marilor săi creatori”, a spus Daniela Apostol, organizator.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, instituţie care sprijină constant evenimentul.

„Ne dorim ca Târgu Jiu să respire cultură în toate formele ei şi să aducem comunităţii evenimente care inspiră, educă şi creează emoţie. Brâncuşi Nocturn este un astfel de exemplu, care aşază oraşul nostru pe harta unor intervenţii culturale de calitate şi îl face mai viu, mai aproape de oameni”, a spus Adrian tudor Drăghici, viceprimarul municipiului Târgu Jiu.

Program complet:

• Vineri, 29 august, ora 20:00 – Ascensiunea Led Zeppelin (122’, r. Bernard MacMahon, 2025)

• Sâmbătă, 30 august, ora 20:00 – Cineconcert „Brâncuşi Filme” (film mut 1923–1939, sound-design AFTERTASTE)

• Sâmbătă, 30 august, ora 21:00 – Metamorfozele lui Brâncuşi (52’, r. Alain Fleischer, 2025)

• Duminică, 31 august, ora 20:00 – TWST – Things We Said Today (91’, r. Andrei Ujică, 2024)

Intrarea este liberă.