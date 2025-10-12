Stelian Bujduveanu, despre avertizările privind ciclonul și exagerările de care a fost acuzat: Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private/ Cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, atunci când ANM a transmis avertizarea Cod roşu de vreme severă, s-a văzut nevoit să ia unele măsuri de prevenţie, iar aceasta a fost prima oară când în Bucureşti prevenţia a fost prioritară, în faţa intervenţiilor în caz de calamitate, transmite News.ro.

”Primăria Capitalei este obligată să ţină cont de instituţiile statului. Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private. Am o obligaţie administrativă, în momentul în care ANM a emis un Cod roşu, în ştiinţa că sunt riscuri de până la 140 litri pe metru pătrat, să reacţionăm. 2005 a fost ultima inundatie periculoasă în Bucureşti. Dacă n-am fi reacţionat preventiv, pentru că am analizat toate posibilităţile şi cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară versus intervenţia în caz de calamitate”, a declarat Stelian Bujduveanu, duminică, la Digi 24.

Edilul a spus că decizia a fost una legală şi corectă.

”Decizia a fost una legală, corectă şi ne vedem în situaţia în care Bucureşti a arătat mult mai bine faţă de alte dăţi. Da, au fost şi mai puţine precipitaţii, dar pe parcursul nopţii a fost foarte greu. Echipajele de la Apa Nova şi de la toate forţele de ordine, ISU, Poliţia Locală, Poliţiia Română, au acţionat pentru a desfunda toate canalele. În principiu, cum funcţionează, dacă ai un volum mare acumulat de apă, trebuie să ai capacitatea să îl preiei. În Bucureşti avem o construcţie hidrografică foarte bună, una dintre cele mai bune din România, sigur, şi din Europa, pentru că am avut foarte mulţi ingeri hidrografi. Gândiţi-vă, colectoarele de sub Dâmboviţa preiau toată apa acumulată şi o scot din oraş”, a declarat Stelian Bujduveanu.

În contextul codului roşu de ploi torenţiale emis de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pe 7 octombrie, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a făcut un apel public către locuitorii Bucureştiului să evite deplasările inutile şi zonele expuse riscului de inundaţii.

„Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime”, a declarat edilul într-o conferinţă de presă la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB).

Bujduveanu a anunţat suspendarea activităţii în unităţile şcolare din Capitală pe durata codului roşu, pentru a preveni aglomeraţia şi riscurile generate de deplasarea elevilor şi părinţilor. În paralel, Primăria Capitalei a intrat în alertă, menţinând legătura cu Apa Nova şi Societatea de Transport Bucureşti (STB), pentru a gestiona posibile acumulări de apă şi pentru a asigura continuitatea transportului public.

Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, candidat declarat la primăria Capitalei, l-a acuzat pe Stelian Bujduveanu că a afectat viețile a sute de mii de familii pentru că a avut o „supra-reacție” la avertizările meteo. El susține că nu exista temei real pentru a închide școlile și că primarul interimar a luat decizia în interes politic.