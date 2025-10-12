G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Incendiu devastator la mănăstirea istorică Bernaga din Italia, evacuate 22 de…

Bernaga mănăstire distrusă de incendiu, nordul Italiei
FOTO: captură video

VIDEO Incendiu devastator la mănăstirea istorică Bernaga din Italia, evacuate 22 de călugăriţe / În urmă cu o lună, Carlo Acutis devenea primul sfânt milenial, canonizat aici de papa Leon al XIV-lea

Articole12 Oct • 99 vizualizări 0 comentarii

Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această clădire din secolul al XVII-lea era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune, relatează Le Figaro, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Carlo Acutis a fost canonizat la 7 septembrie 2025 de papa Leon al XIV-lea. Prima împărtăşanie, care are loc de obicei între 7 şi 11 ani, este considerată o etapă importantă pentru copiii din Biserica Catolică.

Incendiul a izbucnit sâmbătă şi a distrus întreaga clădire, potrivit imaginilor publicate de pompieri pe platforma X.

 

 

Il Monastero della Bernaga in Brianza avvolto dal fuoco. Salve le monache di clausura: le immagini dal drone pic.twitter.com/9hTlWFG5z6
— Local Team (@localteamit) October 11, 2025

Călugăriţele au fost evacuate fără să fie rănite, dar numeroase opere de artă şi obiecte de nepreţuit ar fi fost distruse de flăcări, potrivit presei italiene.

Mănăstirea din La Valletta Brianza, de lângă Milano, a fost fondată în 1628. Marco Panzeri, primarul din La Valletta Brianza, a deplâns în faţa jurnaliştilor „o catastrofă, pagube imense şi incalculabile”.

Incendiul ar fi fost cauzat de un scurtcircuit, a adăugat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Giorgia Meloni a arătat la televizor o plângere la Curtea Penală Internațională în care este acuzată de complicitate la genocid în Fâşia Gaza / Miniștrii Apărării, de Externe și directorul companiei de aeronautică Leonardo, pe listă cu Meloni

Articole8 Oct • 1.083 vizualizări
0 comentarii

Reţea est-europeană de hoţi de maşini de lux, destructurată în urma unei operațiuni a poliţiei din Italia, Spania şi Belgia

Articole7 Oct • 452 vizualizări
0 comentarii

Un incendiu de proporţii urmat de o explozie puternică au avut loc în unitatea unde se produce kerosen a rafinăriei Chevron din Los Angeles

Articole3 Oct • 263 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.