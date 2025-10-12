VIDEO Incendiu devastator la mănăstirea istorică Bernaga din Italia, evacuate 22 de călugăriţe / În urmă cu o lună, Carlo Acutis devenea primul sfânt milenial, canonizat aici de papa Leon al XIV-lea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această clădire din secolul al XVII-lea era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune, relatează Le Figaro, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Carlo Acutis a fost canonizat la 7 septembrie 2025 de papa Leon al XIV-lea. Prima împărtăşanie, care are loc de obicei între 7 şi 11 ani, este considerată o etapă importantă pentru copiii din Biserica Catolică.

Incendiul a izbucnit sâmbătă şi a distrus întreaga clădire, potrivit imaginilor publicate de pompieri pe platforma X.

Il Monastero della Bernaga in Brianza avvolto dal fuoco. Salve le monache di clausura: le immagini dal drone pic.twitter.com/9hTlWFG5z6

— Local Team (@localteamit) October 11, 2025

Călugăriţele au fost evacuate fără să fie rănite, dar numeroase opere de artă şi obiecte de nepreţuit ar fi fost distruse de flăcări, potrivit presei italiene.

Mănăstirea din La Valletta Brianza, de lângă Milano, a fost fondată în 1628. Marco Panzeri, primarul din La Valletta Brianza, a deplâns în faţa jurnaliştilor „o catastrofă, pagube imense şi incalculabile”.

Incendiul ar fi fost cauzat de un scurtcircuit, a adăugat el.