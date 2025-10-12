Armistițiul dintre Israel și Hamas continuă, eliberarea ostaticilor și deținuților palestinieni este programată luni

Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni şi a discursului preşedintelui american Donald Trump în faţa parlamentului israelian, evenimente care vor avea loc luni, relatează Reuters, transmite News.ro.

Mii de palestinieni au continuat să se îndrepte spre nord, către oraşul Gaza, ţinta atacurilor israeliene din ultimele două luni, în speranţa că încetarea focului va pune capăt războiului.

„Oamenii sunt foarte bucuroşi”, a spus Abdou Abu Seada, adăugând că bucuria este temperată de epuizarea după doi ani de război care a distrus o mare parte din Gaza.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian, a declarat că Israelul se aşteaptă ca ostaticii să înceapă să fie eliberaţi luni dimineaţa devreme, toţi cei 20 de ostatici aflaţi în viaţă urmând să fie eliberaţi împreună. În cursul zilei de duminică au apărut informaţii că ostaticii ar putea fi eliberaţi mai devreme, încă de duminică seara.

Din cele 251 de persoane răpite la 7 octombrie 2023, 48 sunt încă reţinute în Gaza, dintre care 28 au fost declarate moarte.

„Israelul este pregătit şi este gata să primească imediat toţi ostaticii noştri”, a transmis Bedrosian.

CUM VA AVEA LOC ELIBERAREA OSTATICILOR

Totuşi, ea a spus că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţa devreme. „Ne aşteptăm ca toţi cei 20 de ostatici în viaţă să fie eliberaţi împreună, în acelaşi timp, să fie predaţi Crucii Roşii şi transportaţi în şase până la opt vehicule, fără ca Hamas, organizaţia teroristă, să se manifeste în vreun fel. Ostaticii vor fi apoi conduşi la forţele din interiorul părţilor din Gaza controlate de Israel şi apoi transferaţi la baza Reim din sudul Israelului, unde se vor reuni apoi cu familiile lor”, a detalia purtătoarea de cuvânt.

Israelul este pregătit în eventualitatea în care un ostatic ar necesita îngrijiri medicale urgente. Acesta va fi adus imediat la o unitate medicală.

„Prim-ministrul l-a instruit pe Gal Hirsch, coordonatorul pentru ostatici şi dispăruţi, să aranjeze cu CICR ca un convoi de ambulanţe să fie pregătit pentru ostaticii noştri şi tot echipamentul necesar în cazul în care un ostatic are nevoie de asistenţă medicală imediată, caz în care spitalele Soroka şi Barzilai vor fi în aşteptare”, a spus Bedrosian.

Ea a precizat că ostaticii vor fi însoţiţi de personal medical pe parcursul întregii călătorii de întoarcere în Israel. Ostaticii se vor întoarce împreună cu familiile lor la unul dintre cele trei spitale principale.

Eliberarea lor va fi urmată mai târziu de predarea cadavrelor celor 28 de ostatici decedaţi.

Israelul va începe apoi eliberarea deţinuţilor palestinieni de îndată ce va avea confirmarea că toţi ostaticii deţinuţi în Gaza au ajuns în ţară, a adăugat Shosh Bedrosian, purtătoarea de cuvânt a lui Benjamin Netanyahu. „Deţinuţii palestinieni vor fi eliberaţi odată ce Israelul are confirmarea că toţi ostaticii noştri care urmează să fie eliberaţi mâine au trecut graniţa în Israel”, a declarat ea duminică jurnaliştilor la Tel Aviv.

În timpul armistiţiului precedent, identitatea rămăşiţelor unor ostatici a fost confirmată după întoarcerea lor în Israel.

Conform acordului de încetare a focului, Hamas trebuie să elibereze până luni la prânz ostaticii rămaşi, capturaţi pe 7 octombrie 2023, când militanţii grupului au lansat atacul surpriză asupra Israelului, ceea ce a declanşat războiul.

Coordonatorul israelian pentru ostatici, Gal Hirsch, a declarat joi că va fi formată o echipă specială pentru a ajuta la găsirea rămăşiţelor oricăror ostatici decedaţi pe care Hamas nu i-a putut localiza.

PE CINE ELIBEREAZĂ ISRAELUL

Serviciul penitenciar israelian a declarat că a transferat unii deţinuţi palestinieni în alte facilităţi înainte de preconizata lor eliberare. Ministerul israelian al justiţiei a făcut publice numele a 250 de palestinieni, condamnaţi pentru crimă şi alte infracţiuni grave, care urmează să fie eliberaţi în conformitate cu acordul.

Lista nu include comandanţii de rang înalt ai Hamas pe care gruparea militantă islamistă a încercat să-i elibereze, nici personalităţi proeminente din alte facţiuni, precum Marwan Al Barghouti sau Ahmed Saadat.

Deşi nu se preconiza că acest lucru va compromite acordul, biroul de informare al deţinuţilor Hamas a declarat că discuţiile cu mediatorii israelieni privind lista prizonierilor care urmează să fie eliberaţi sunt încă în curs.

Israelul va elibera, de asemenea, 1.700 de palestinieni care sunt deţinuţi în Gaza din 7 octombrie 2023 şi 22 de minori palestinieni, împreună cu cadavrele a 360 de militanţi. Palestinienii vor fi eliberaţi odată ce ostaticii în viaţă vor ajunge pe teritoriul israelian.

TRUMP SE VA ADRESA KNESSETULUI

Trump urmează să sosească luni în Israel pentru a se adresa Knessetului, parlamentul israelian, înainte de a se deplasa la Sharm El Sheikh, în Egipt, pentru o întâlnire a liderilor mondiali pe tema încheierii războiului din Gaza. Israelul şi Hamas nu vor participa la acest summit.

Trump este primul preşedinte american care se adresează Knessetului de la George W. Bush în 2008.

Potrivit vicepreşedintelui JD Vance, Trump ar urma să se întâlnească şi cu ostaticii.

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, au ţinut un discurs sâmbătă la Tel Aviv, la un miting pe care mulţi israelieni speră că a fost ultimul, pentru a solicita eliberarea ostaticilor şi încetarea războiului.

Statele Unite vor trebui să exercite o „presiune constantă” pentru a asigura stabilitatea în Gaza, potrivit vicepreşedintelui american JD Vance. „Acest lucru va necesita o greutate constantă şi o presiune constantă din partea preşedintelui Statelor Unite, până la capăt”, a declarat el duminică într-un interviu acordat CBS News.

Statele Unite, împreună cu Egiptul, Qatarul şi Turcia, au mediat ceea ce a fost descris ca un acord de primă fază între Israel şi Hamas pentru încetarea focului şi eliberarea ostaticilor de către Hamas şi a deţinuţilor palestinieni de către Israel.

„De doi ani aşteptăm această zi, acest moment.Toţi suntem fericiţi pentru familie, pentru ostatici, că în sfârşit îi vom vedea”, a spus manifestanta Dalia Yosef, mulţumindu-i lui Trump.

Ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi fiica sa, Ivanka Trump, au urcat şi ei pe scenă împreună cu emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, care a jucat un rol-cheie în negocierile de încetare a focului de la preluarea mandatului de către Trump.

„Am visat la această noapte. A fost un drum lung”, le-a spus Witkoff oamenilor adunaţi în Piaţa Ostaticilor. Unii au strigat „Mulţumesc, Trump, mulţumesc Witkoff” şi au huiduit când emisarul l-a menţionat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

DEVASTARE GENERALIZATĂ

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că, odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, armata va distruge tunelurile subterane construite de Hamas în Gaza.

Palestinienii care se întorc în nordul Fâşiei Gaza spun că au găsit o devastare generalizată. Unii au văzut rămăşiţe umane împrăştiate de-a lungul drumurilor.

Echipele de salvare au avertizat că în zonă ar putea exista muniţii neexplodate şi bombe.

Amjad Al Shawa, care conduce o organizaţie palestiniană ce coordonează grupurile de ajutor, a estimat că sunt necesare 300.000 de corturi pentru a găzdui temporar 1,5 milioane de locuitori din Gaza strămutaţi, scrie Reuters.

Sute de camioane pe zi sunt aşteptate să intre în Gaza transportând alimente şi ajutor medical. Purtătoarea de cuvânt a UNICEF, Tess Ingram, a declarat sâmbătă că agenţia Naţiunilor Unite pentru copii se aşteaptă ca, începând de duminică, să sporească semnificativ livrările de alimente cu conţinut energetic ridicat pentru copiii subnutriţi, de produse de igienă menstruală şi de corturi.

Witkoff, Kushner şi amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al armatei americane, l-au însoţit pe şeful militar al Israelului, Eyal Zamir, în Gaza, a precizat armata israeliană într-un comunicat. Cooper a precizat că vizita sa face parte din înfiinţarea unui grup operativ care va sprijini eforturile de stabilizare în Gaza, deşi trupele americane nu vor fi desfăşurate în interiorul enclavei.

NECUNOSCUTE

Rămân însă semne de întrebare dacă acordul de încetare a focului şi de schimb de ostatici şi deţinuţi, cel mai mare pas de până acum către încheierea a doi ani de război, va duce la o pace durabilă în cadrul planului în 20 de puncte al lui Trump.

Nu s-a ajuns încă la un acord cu privire la alţi paşi din planul lui Trump. Aceştia includ modul în care va fi guvernată Fâşia Gaza devastată şi soarta finală a Hamas, care a respins cererile Israelului de a se dezarma.

Vorbind cu reporterii la Casa Albă, Trump şi-a exprimat încrederea că încetarea focului va ţine. „Toţi s-au săturat de lupte”, a spus el. Şeful Casei Albe este de părere că există un „consens” cu privire la următorii paşi, dar a recunoscut că unele detalii trebuie încă să fie elaborate.

Israelienii şi palestinienii s-au bucurat deopotrivă după anunţarea acordului care pune capăt unui război în care au fost ucişi peste 67.806 de palestinieni, majoritatea civili, şi care prevede returnarea ultimilor ostatici capturaţi de Hamas în atacul mortal pe care l-a provocat la 7 octombrie 2023. În timpul atacului Hamas asupra unor comunităţi israeliene, baze militare şi un festival de muzică, militanţii au ucis 1.200 de persoane, majoritatea civili, şi au capturat 251 de ostatici.