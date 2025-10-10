G4Media.ro
Dacă facem în continuare o școală pe placul copiilor, se duce naibii…

Liviu Ornea și Marian Ilie / Foto: capturi TVR Info

Dacă facem în continuare o școală pe placul copiilor, se duce naibii totul, spune profesorul Liviu Ornea, UB / Marian Ilie, UVT: Din contră – nu putem să rămânem învechiți

Articole10 Oct 0 comentarii

Liviu Ornea, profesor de Matematică la Universitatea din București, a declarat că, facă facem în continuare o școală pe placul copiilor, „se duce naibii totul”. „Școala e grea. La școală trebuie să facă copiii un efort. Dacă asta se numește că suntem învechiți, foarte bine”, a mai spus acesta. În replică, Marian Ilie, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) de la Universitatea din Timișoara, a precizat că „într-o lume ca aceasta, nu putem să rămânem învechiți”: „Ca să mă ajuți să învăț matematică, trebuie să-mi vorbești pe limba mea, nu doar pe limba olimpicilor”. Declarațiile celor două cadre didactice au fost făcute în cadrul dezbaterii „Masteratul didactic, încotro?”, eveniment organizat joi, 9 octombrie, de Academia Română, potrivit TVR Info.

„Dacă o să continuați linia asta, să facem o școală ca să ne simțim bine, copiii să se simtă bine la școală, să duce naibii totul. Se duce totul de râpă. Școala e grea. La școală trebuie să facă copiii un efort. Dacă asta se numește că suntem învechiți, foarte bine. Vă arăt înregistrări de la toate marile conferințe de matematică. Oamenii serioși scriu cu creta pe tablă, nu vin cu slide-uri.”, a spus Liviu Ornea.

Profesorul de Matematică de la Universitatea din București a transmis că „așa învechit cum am fost, am predat toată viața, am avut cei mai buni doctoranzi din facultate și am atras copii”:

„Noi suntem învechiți, așa facem. Așa învechit cum am fost, am predat toată viața, am avut cei mai buni doctoranzi din facultate și am atras copii. Eu cred că se poate merge foarte bine înainte învechit, dar să știm ce predăm. Oamenii trebuie să știe bine ce au de predat: meseria lor, disciplina lor. Nu specialitatea se învață pe parcurs așa, dând cu nasul pe la alții, Pedagogia poate că se mai poate învăța, văzând și făcând, prin contactul cu copiii.”

