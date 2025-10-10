Cum arată „Casele zânelor”, monumentele neolitice sacre din Sardinia

De-a lungul Sardiniei, aceste necropole de piatră recent înscrise în UNESCO spun povestea obiceiurilor funerare preromane ale insulei. Insula italiană Sardinia, îndepărtată și de o frumusețe aspră, este presărată cu peste 7 000 de monumente de piatră din Epoca Bronzului, în formă de stup, cunoscute sub numele de nuraghi – care se ridică din tufișul mediteranean ca niște santinele tăcute ale unui trecut preroman întunecat, relatează BBC.

Însă cu mult înainte ca aceste structuri emblematice ale Sardiniei să fie construite, o altă serie de monumente în stil Tolkien au fost săpate în stânci: necropole antice numite domus de janas, sau „case de zâne”. Domus de janas au fost ridicate de Ozieri (3200-2800 î.Hr.), prima mare civilizație neolitică din Sardinia și una dintre cele mai sofisticate societăți din vestul Mediteranei.

Așezându-se pe câmpiile fertile și pe vârfurile dealurilor, Ozieri credeau că moartea nu este un sfârșit, ci începutul unui nou capitol. Pentru a întruchipa această credință, ei au sculptat aproximativ 3 500 de camere subterane pentru a semăna cu locuințele pământești; 220 dintre acestea au fost decorate cu ocru roșu și motive de tauri, considerate a simboliza renașterea. în folclorul sard, totuși, se crede că aceste camere sunt casele fermecate ale unor femei binevoitoare, asemănătoare zânelor, numite janas; ființe cu pielea palidă, luminată de lună, adesea îmbrăcate în roșu, care filau țesături fine din fire de aur și învățau muritorii secretele coacerii pâinii.

Moștenirea lor este transmisă prin povestiri orale de către profesorii școlari și de către sardinienii mai în vârstă. Conform unei astfel de legende, janas ies din locuințele lor, cu părul argintiu, pentru a cânta cântece din alte lumi. În iulie 2025, 17 domus de janas au fost recunoscute de UNESCO ca sit colectiv al patrimoniului mondial. Acestea dăinuie nu doar ca vestigii arheologice, ci și ca simboluri culturale care împletesc peisajul, tradiția și comunitatea.

Am pornit cu rulota pe coasta de nord a Sardiniei spre prima mea oprire: necropola de la Su Crucifissu Mannu, la câțiva kilometri de orașul Porto Torres din nord-vestul insulei, unde am fost întâmpinat de ghidul meu, Maurizio Melis. Platoul calcaros se deschidea în fața mea cu porți joase săpate în stâncă, care duceau la 22 de morminte datând din mileniile IV și III î.Hr. „Pentru civilizația Ozieri”, a spus Melis, „dromurile înguste care coborau în morminte erau un pasaj liminal prin pământul însuși, văzut ca un uter, un loc care întâmpină și transformă”.

Secrete sub piatră

Melis m-a condus mai adânc în necropolă. „Su Crucifissu Mannu a fost folosit timp de secole”, a explicat el. „Aceste morminte au fost săpate pentru prima dată acum mii de ani și au rămas în uz timp de milenii, până când romanii au pășit pe aceste meleaguri.” În timpul săpăturilor din 1972, arheologii au scos la iveală fragmente de ceramică, statuete ale Zeiței Mamă și chiar un craniu aparținând unui bărbat care suferise două trepanații în urmă cu mai bine de 3.500 de ani. „Știința explică multe”, a spus Melis, „dar pentru mulți, aceste morminte au aparținut întotdeauna janelor”.

Plecând de la Su Crucifissu Mannu, am condus spre interior, în timp ce peisajul făcea loc dealurilor terasate cu podgorii și livezi. Drumul urca spre Sennori, un sat cu rădăcini medievale așezat deasupra Golfului Asinara. Chiar în spatele primăriei, o poartă mică se deschide spre necropola Beneficio Parrocchiale. Aici, casele moderne se înalță direct deasupra mormintelor neolitice săpate în stâncă acum 5.000 de ani, intrările lor fiind ascunse printre smochini, rodii și măslini.

„Aceasta este inima mormântului, un semn de forță și vitalitate”, mi-a explicat Elena Cornalis, consilier pentru cultură din Sennori, în timp ce mergea alături de mine prin camerele subterane. Am trecut de-a lungul unui dromos îngust unde lumina zilei dispărea în umbră. Deodată, lanterna ei a trecut peste perete și un protome taurina (capul frontal stilizat al unui taur) a apărut din întuneric.

„De la recunoașterea sa de către UNESCO, acest loc a oferit comunității noastre o legătură mai puternică cu istoria sa”, a spus ea cu mândrie.

Am urmat drumul de la Sennori la Ossi, înconjurat de stânci calcaroase și plantații de măslini. Urcarea a dus spre platoul Monte Mamas, unde se află necropola Mesu ‘e Montes, la 430 m deasupra nivelului mării. Poteca, mărginită de ziduri de piatră uscată și parfumată cu helichrysum și mastic, duce la 18 morminte care au fost construite pentru a semăna cu versiuni reduse ale locuințelor de la suprafață. Se credea că aceste acoperișuri înclinate, cornișe, panouri, pilaștri și uși false facilitau tranziția către viața de apoi.

În interiorul camerei sculptate

M-am aventurat singur în interiorul mormintelor lui Mesu ‘e Montes, unde o ușă îngustă se deschide într-o cameră susținută de un pilon central. Pe pereți există sculpturi geometrice și coarne de taur, în timp ce o groapă circulară tăiată în podea sugerează gesturi rituale de reînnoire. Urme de ocru roșu sunt încă lipite de stâncă. Se crede că coarnele de taur sugerează fertilitatea și forța, în timp ce taurul însuși – atât pământesc, cât și divin – era considerat a ghida morții prin coridoarele pictate în roșu. O legendă spune că janele au condus odată o femeie chiar în aceste peșteri, învățând-o secretul fermentării și oferindu-i frammentu, starterul de aluat acru care urma să fie împărțit în cadrul comunității pentru a face pâine.

Întrând în inima subregiunii Goceano a insulei, am traversat pădurea Anela pentru a ajunge la necropola Sos Furrighesos, care înseamnă „rugurile”. Tăiate în rocă vulcanică, cele 18 morminte ale sale se aliniază unei stânci care se înalță până la 20 m, dispuse pe trei niveluri ale crestei. Arheologii au înregistrat aici peste 140 de petroglife, cea mai bogată concentrare de sculpturi preistorice de pe insulă. imaginile lor încă rezonează în întreaga Sardinia: artizanii locali, prin țesături și ceramică, continuă să reproducă motivele spiralei și ale cornului care descind din acest simbolism antic.

În necropola din Sos Furrighesos, în fața intrării monumentale din Sa Tumba de su Re („Mormântul regelui”), arheologul Giuseppa Tanda – care a contribuit la descoperirea sitului arheologic în anii 1970 – a reflectat asupra spiritualității domus de janas. „Moartea făcea parte dintr-un ciclu natural”, a spus ea. „Comunitatea îi plângea pe cei plecați și aștepta o nouă naștere care să restabilească echilibrul.” ￼Andrea Cocco(Credit: Andrea Cocco)Privirea lui BroduContinuându-mi călătoria spre sud în subregiunea accidentată Barbagia, un ținut marcat de nenumărate nuraghi, am ajuns în Oniferi, unde Necropola lui Brodu m-a întâmpinat cu enigmatica sa „privire”: două deschideri întunecate sculptate în stâncă, ca niște ochi străvechi. Deasupra mormintelor, un nuraghe se înalță printre copaci.

Locul de joacă antic

Cum călătoria mea prin Sardinia a ajuns la capătul său sudic, drumul a traversat platourile sterpe ale subregiunii Gerrei înainte de a duce la Necropola Pranu Muttedu din vastul sit arheologic Goni. La umbra unui stejar mare, l-am întâlnit pe Graziano Arba, care a fost îngrijitor al sitului timp de aproape 30 de ani. „Cunosc aceste morminte de când eram copil”, spune el. „Pentru noi, erau un loc de joacă sau un adăpost când ploua”. Unchiul său a fost cioban, iar pășunile familiei au inclus cândva unele dintre aceste morminte – locuri pe care Arba le îngrijește acum cu mândrie.

Gardieni invizibiliÎn timp ce mă plimb, văd trei menhire (pietre preistorice ridicate în picioare) care se ridică ca niște santinele stoice în jurul mormintelor, creând unul dintre cele mai complexe panorame preistorice din Sardinia. Cercuri megalitice și domus de janas există unul lângă altul în aceeași zonă sacră; o combinație rară care reflectă faza finală a neoliticului și credințele culturii Ozieri. în Sardinia, istoria, legenda și viața de zi cu zi rămân inseparabile, sculptate în aceeași stâncă: o moștenire pe care insula încă o duce mai departe din trecut în prezent.

Sursa: BBC/ Nota: Traducere realizată cu Deepl.com