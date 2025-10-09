Bolojan: Rezolvarea pensiilor magistraţilor e jalon în PNRR. Sper că la următoarea şedinţă a CCR se va închide acest subiect

Rezolvarea pensiilor magistraţilor reprezintă un jalon din PNRR de care sunt condiţionate fonduri de sute de milioane de euro, a subliniat joi seara premierul Ilie Bolojan, care şi-a exprimat speranţa că la următoarea şedinţă a Curţii Constituţionale a României (CCR) „se va închide acest subiect”, transmite Agerpres.

„Aici sunt trei aspecte pe care le-aş putea puncta. Într-adevăr, rezolvarea pensiilor magistraţilor este un jalon, deci o obligaţie pe care România şi-a asumat-o în anii trecuţi, de care depinde o sumă de peste 200 de milioane de euro, pe care România nu a primit-o în momentul de faţă şi mai avem încă două jaloane, care fiecare are 200-300 de milioane de euro. În total, cele trei jaloane sunt peste 800 de milioane de euro, pe care, într-adevăr, dacă nu le respectăm, nu le punem în practică, nu ne luăm aceşti bani. E o sumă destul de importantă. Asta ar fi să spunem partea care e legată de fonduri europene”, a declarat Bolojan, la postul B1 TV.

Potrivit premierului, „cele două probleme de bază, pe care nu le vom putea ocoli niciodată, sunt aspectele care ţin de suportabilitatea socială şi de sustenabilitatea acestor sisteme”.

„Şi trebuie să discutăm deschis. Oamenii nu susţin, nu e vorba de că vrea un om politic sau altul, nu mai susţin pur şi simplu să avem categorii sociale, că sunt magistraţi sau nu sunt magistraţii care se pensionează la 48 – 50 de ani, care au nişte pensii cât ultimul salariu, pentru că este o chestiune de nedreptate socială. Şi, oricum am lua-o, nu există suport pentru o asemenea situaţie şi este un lucru anormal din toate punctele de vedere, pentru că nu există nicăieri în Europa astfel de situaţii”, a punctat el.

Şeful executivului a adăugat că pensionarea la vârsta de 50 de ani aplicată în prezent unor categorii profesionale nu este suportabilă din punct de vedere economic.

„Nu trebuie să ne ascundem. Gândiţi-vă că această pensionare anticipată a multor categorii, nu doar judecătorii sunt în această situaţie, face ca să avem oameni care sunt în deplinătatea puterilor, cu o mare experienţă profesională, care nu sunt valorificaţi între 50 şi 65 de ani. Şi suntem în o situaţie în care doar 53% din românii de peste 55 de ani sunt prinşi într-o activitate economică. Pur şi simplu ceilalţi sunt în diferite forme de pensionări anticipate, unii sunt plecaţi în străinătate”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a argumentat că nu putem avea sisteme de pensii bune, sisteme care fac o educaţie de calitate sau sisteme de medicină care oferă servicii medicale bune, dacă nu avem resurse pentru ele.

„Şi resursele nu le putem lua decât de la cei care lucrează. Gândiţi-vă că un om care a ieşit la 50 de ani primeşte o pensie până la 75-77 de ani, cât este vârsta medie, să spunem, durata medie de viaţă în România, deci 25 de ani este plătit la valoarea ultimului salariu, gândiţi-vă că nu mai este suportabil din punct de vedere al sistemului de pensii şi al unei economii. Şi în fiecare an lucrurile se complică, pentru că ies noi generaţii, şi trebuie deci să corectăm aceste lucruri. Şi este o necesitate şi eu sper că la următoarea şedinţă a Curţii Constituţionale se va închide şi acest subiect”, a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că este mulţumit că pachetele de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea şi care au fost declarate constituţionale de CCR îşi vor face efectele în perioada următoare.

„Eu sunt bucuros, dacă pot să spun aşa, că trei din cele cinci pachete au fost declarate constituţionale. Ele îşi vor face efectele în perioada următoare şi, că ne place, că nu ne place erau nişte salarizări gândiţi-vă în autorităţile de reglementare – ANCOM, ASF, ANRE – care erau oricum ieşite din orice normalitate. Nu mai puteam continua aşa, vor trebui să le reducă. Gândiţi-vă ce se întâmpla în companiile de stat, unde din nou n-aveam performanţă, să stea tot timpul cu mâna întinsă către Guvern, ‘să ni se dea subvenţii, să ni se acopere pierderile, dar noi luăm bonusuri de performanţe’. Nici asta nu mai putea continua. Şi să ne gândim la sistemul de sănătate, unde acest pachet care a fost adoptat, această lege creează condiţii pentru a avea un sistem de sănătate mult mai funcţional, mult mai eficient şi la final nişte servicii mai bune, nu cu costuri mai mari”, a mai transmis şeful Guvernului.

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 20 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.