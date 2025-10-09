G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul Bolojan: Dacă ne reducem cheltuielile, de anul viitor lucrurile se vor…

ilie bolojan si sorin grindeanu
Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Bolojan: Dacă ne reducem cheltuielile, de anul viitor lucrurile se vor îndrepta. Va scădea inflaţia înspre jumătatea anului viitor, destul de mult şi vom vedea o stabilizare a lucrurilor

Articole9 Oct • 57 vizualizări 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă România va reduce cheltuielile în aceste luni, situaţia se va îndrepta de anul viitor, iar inflaţia va scădea destul de mult ”înspre jumătatea anului viitor” şi se va vedea o stabilizare a lucrurilor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Dacă ne reducem în continuare cheltuielile, trebuie să facem asta în următoarele luni, din anul viitor lucrurile se va vedea că se îndreaptă. Asta înseamnă că va scădea inflaţia, înspre jumătatea anului viitor, destul de mult şi vom vedea o stabilizare a lucrurilor în aşa fel încât aceste măsuri să ne ducă într-o zonă de stabilitate. Deja dobânzile pe care le plăteşte România pentru creditele pe care le contractează au scăzut, sunt într-o tendinţă de scădere, asta se vede şi din informaţiile publice pe care le va asigura Ministerul de Finanţe în perioada următoare, se vede această tendinţă”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.

El a adăugat că măsurile adoptate în ultimele luni au îmbunătăţit percepţia creditorilor faţă de România.

”Aceste măsuri care au fost adoptate au fost absolut necesare, ele au îmbunătăţit percepţia creditorilor noştri faţă de România, dar nu pot rezolva lucruri care au fost acumulate în ani de zile şi deficite imense pe care le-am adunat. Este o realitate acest lucru şi fac tot ceea ce ţine de mine pentru a nu înrăutăţi lucrurile, în aşa fel încât să trecem peste această perioadă cât mai repede şi cu costuri cât mai mici”, a afirmat premierul Bolojan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bolojan, despre preţul energiei: Nu este cel mai mare din Europa, dar la puterea noastră de cumpărare este evident că este un preţ mare

Articole9 Oct • 139 vizualizări
0 comentarii

Bolojan, despre alegerile la Primăria Capitalei: Astăzi nu avem un acord în coaliție pentru a organiza alegeri în toamnă / Despre faptul că Drulă l-ar fi numit „șantajabil”: A interpretat așa pentru că în coaliție s-a discutat ca fiecare partid să aibă propriul candidat

Articole9 Oct • 279 vizualizări
0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan anunță că scoate lista cu primăriile care în august înregistrau restanțe cu plăți la stat: Dacă nu plătești CAS și CASS ai răspundere penală directă. Practici anterioare, că venea Guvernul ca un pompier să stingă incendii premeditate nu mai merg

Articole9 Oct • 3.853 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.