Premierul Bolojan: Dacă ne reducem cheltuielile, de anul viitor lucrurile se vor îndrepta. Va scădea inflaţia înspre jumătatea anului viitor, destul de mult şi vom vedea o stabilizare a lucrurilor

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă România va reduce cheltuielile în aceste luni, situaţia se va îndrepta de anul viitor, iar inflaţia va scădea destul de mult ”înspre jumătatea anului viitor” şi se va vedea o stabilizare a lucrurilor, transmite News.ro.

”Dacă ne reducem în continuare cheltuielile, trebuie să facem asta în următoarele luni, din anul viitor lucrurile se va vedea că se îndreaptă. Asta înseamnă că va scădea inflaţia, înspre jumătatea anului viitor, destul de mult şi vom vedea o stabilizare a lucrurilor în aşa fel încât aceste măsuri să ne ducă într-o zonă de stabilitate. Deja dobânzile pe care le plăteşte România pentru creditele pe care le contractează au scăzut, sunt într-o tendinţă de scădere, asta se vede şi din informaţiile publice pe care le va asigura Ministerul de Finanţe în perioada următoare, se vede această tendinţă”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.

El a adăugat că măsurile adoptate în ultimele luni au îmbunătăţit percepţia creditorilor faţă de România.

”Aceste măsuri care au fost adoptate au fost absolut necesare, ele au îmbunătăţit percepţia creditorilor noştri faţă de România, dar nu pot rezolva lucruri care au fost acumulate în ani de zile şi deficite imense pe care le-am adunat. Este o realitate acest lucru şi fac tot ceea ce ţine de mine pentru a nu înrăutăţi lucrurile, în aşa fel încât să trecem peste această perioadă cât mai repede şi cu costuri cât mai mici”, a afirmat premierul Bolojan.