Lisav Eissat, contestat de fani la debutul în tricoul naționalei României: „Centre pentru jucători / Nu import de jucători”

În ciuda unui debut cu victorie, Lisav Eissat (20 de ani), titular în amicalul cu Moldova, nu a fost prea bine primit de fanii naționalei, în peluză fiind transmise mesaje împotriva jucătorului născut la Haifa, transmite gsp.ro.

Fanii au fost nemulțumiți de acțiunea de integrare a fotbaliștilor de altă origine a Federației Române de Fotbal la naționala pregătită de Mircea Lucescu.

La câteva minute de la începutul reprizei secunde, o parte din peluza „tricoloră” a afișat o pânză cu următorul mesaj, un joc de cuvinte cu trimitere la prenumele fotbalistului, Lisav: „Li s-avorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește doar diversitate”.

Mesajul pictat pe pânză a fost însoțit de scandări în aceeași notă: „Centre pentru jucători / Nu import de jucători”.

Deși autorităților au încercat să prevină astfel de mesaje, mai multe mesaje și-au făcut loc pe stadion în această seară, printre care și un alt atac la adresa FRF, dar și părerea ultrașilor despre ultimele evenimente politice din Republica Moldova.

