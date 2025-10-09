Premierul Ilie Bolojan anunță că scoate lista cu primăriile care în august înregistrau restanțe cu plăți la stat: Dacă nu plătești CAS și CASS ai răspundere penală directă. Practici anterioare, că venea Guvernul să stingă „incendii” premeditate nu mai merg

Premierul Ilie Bolojan îi avertizează pe liderii administrațiilor locale că Guvernul nu mai are bani să acopere restanțe neplătite pentru contribuții sociale și avertizează asupra „răspunderii penale directe”. „Săptămâna viitoare publicăm lista cu primăriile care în luna august înregistrau restanțe la plata contribuțiilor sociale, iar reținerile la sursă duc la răspundere directă. Să se știe, dacă nu plătești CAS și CASS ai răspunde penală directă pentru acest lucru. Practici anterioare, că venea guvernul sa stingă incendii premeditate nu mai merg”, a comentat Ilie Bolojan în emisiune la B1TV.

Premierul arată că primarii s-au obișnuit să „lase descoperite anumite cheltuieli”, referindu-se în primul rând la cheltuielile de funcționare, respectiv la contribuțiile sociale la plata salariilor, dar și la diferite proiecte de investiții, angajată fără a fi stabilită sursa de finanțare. „Fiecare trebuie să aibă responsabilitate, un plan de cheltuieli bine stabilit. Nu mai avem bani să acoperim cheltuieli pentru lipsa lor de predictibilitate”, a comentat Bolojan.

Legat de reforma administrativă, premierul a explicat că se discută în privința descentralizării unor competențe la nivel local. El a oferit ca exemplu jocurile de noroc, respectiv faptul că „primăriile ar putea decide în funcție de zonă, unde pot funcționa săli cu jocuri de noroc, unde se pot impune taxe speciale pentru aceste jocuri, sau unde pot fi interzise total”.

Tot în contextul în care primarii resping propunerile de reformă, premierul Ilie Bolojan insistă că acestea sunt absolut necesare, subliniind că în ceea ce-l privește nu susține varianta „să mimăm reforma”. „S-a încercat și anul trecut (adică „s-a mimat reforma” – n.red), s-a anunțat desființarea unor posturi care nu erau ocupate și efectul a fost zero (…) Nu e normal să continuăm să creștem impozite pentru cetățeni, iar noi să nu schimbăm nimic. O variantă pe care o susțin și pentru administrația centrală și pentru administrația locală este să facem reduceri efective acolo unde rezultă clar că personalul este supradimensionat. Reforma efectivă înseamnă sa reducem personalul”, a comentat Bolojan, subliniind că până în prezent nu s-au făcut reduceri de personal, ci s-a acționat „pe anumite segmente”, cum e componenta de sporuri. „S-a redus de exemplu sporul de condiții vătămătoare, iar aici efectele au fost imediate, dar trebuie un calcul real de personal să vedem unde se pot face reduceri și asta se va face în perioada următoare”, a spus Bolojan.

Premierul a mai adăugat că se confruntă cu „o presiune de timp”. „Trebuie să începem repede aceste măsuri, dacă nu facem acest lucru, toate încasările pe care le avem vor fi din nou consumate în perioada următoare și din nou ne vom afla în situația în care sumele pe care le împrumutăm să nu le putem duce spre investiții și să plătim dobânzi tot mai mari”.

Premierul reamintește că Guvernul s-a angajat la un deficit care este destul de strâns, iar cifrele trebuie respectate. „Dacă nu limităm cheltuielile, la final de an vom vede că aceste cifre nu vor putea fi respectate”, a comentat Bolojan, menționând că nici autoritățile locae nici cele centrale nu se mai pot angaja în „lucruri pe care nu le putem controla”.

Bolojan a mai spus că declarațiile războinice ale unor primari au scopul de a pune presiune pe Guvern. „Sunt declarații exagerate car n-au legătură cu realitatea. Vor sa pună presiune pe guvern, ca guvernul să vina din cele 30 miliarde sa le bugeteze cheltuieli pe care nu au știut să le proiecteze. (…) Nu așa se pune problema. Dacă nu facem reduceri, cheltuielile cresc nu descresc. Anul acesta plătim 11 miliarde doar dobânzi. Cu banii aceștia achitam autostrada Moldovei de la București la Pașcani. Cu tot creditul luat anul acesta am fi făcut 2500 km de drumuri expres. Timp de 40 de ani, am făcut puțin peste 1200 km de drumuri”, a spus Bolojan.

În prezent, salariile în sistemul bugetar sunt asigurate din împrumuturile pe care le face statul, a mai spus premierul. „Costul este de 150 miliarde de lei cu salariile, deci cam 30 miliarde de euro,pe care dacă i-am direcționa spre investiții n-am mai putea plăti niciun salariu în sectorul public”, a spus Bolojan.