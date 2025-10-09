LIVE România – Moldova, meci amical 1-0 (prima repriză): Louis Munteanu deblochează conturile la națională

Echipa națională a România întâlnește Republica Moldova într-un duel amical înaintea meciului decisiv cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Urmărește LIVETEXT partida pe G4Media.ro și în direct pe PrimaTV.

La conferința de presă de miercuri, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a precizat că acest meci amical îl încurcă rău de tot.

LIVETEXT

Min. 15: Un banner din tribune intră în prim-planul camerelor de filmat: pe acesta se găsea textul ”Frații pe veci vor fi frați”

Min. 12: GOOOL! Cornerul tricolorilor a adus deschiderea de scor! O schemă de la lovitura de colț, bătută scurt de Ianis către Moruțan, care a centrat spre bara scurtă, acolo unde balonul l-a găsit pe Louis Munteanu, iar atacantul a înscris frumos cu capul. 1-0 România!

Min. 11: Ianis Hagi își încearcă norocul dintr-o lovitură liberă din poziție centrală (de la aproximativ 25 de metri), dar execuția sa este respinsă de zid în corner

Min. 10: România împinge jocul și începe să impună ritmul. Pase de-a latul, în stilul celor de la handbal, în căutarea unei breșe în apărarea moldovenilor

Min. 6: Un joc dominat de tatonări în primele cinci minute ale partidei. Fără atacuri periculoase până în acest moment

Min. 1: A început meciul de pe Arena Națională cu posesia oaspeților

Ora 20.52: Vor urma imnurile naționalelor. Pe al României îl va cânta de Lidia Buble, iar pentru Moldova îl va recita Tania Turtureanu

Ora 20.46: Iată echipele de start:

România: Radu – Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț – Screciu, Hagi, Dragomir – Moruțan, Munteanu, Baiaram;

Moldova: Avram – Reabciuk, Dumbrăvanu, Crăciun, Baboglo, Forov – Bors, Postolachi, Rață, Perciun – Damașcan

Ora 20.45: Bună seara și bine v-am găsit la un noi meci al naționalei României! Astăzi, selecționata noastră dă piept în piept cu vecinii din Moldova într-un duel amical, premergător partidei cu Austria de duminică.