24 nov. 2025
Sindicatele anunţă proteste în penitenciarele din toată ţara / Angajații din sistemul penitenciar nu mai vor modificări ale pensiilor militare
Sindicatele angajaţilor din sistemul penitenciar au anunţat că, începând de luni, declanşează proteste în penitenciarele din toată ţara şi cer, printre altele, stoparea iniţiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis, luni, Agerpres, Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, în solidar cu Federaţia PUBLISIND, şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare declanşează acţiuni de protest în toate penitenciarele începând de luni.

„FSSP-PUBLISIND blochează activităţile din Poliţia Penitenciară prin coordonarea de acţiuni sindicale unitare în cadrul cărora toţi poliţiştii de penitenciare vor refuza munca suplimentară, iar organizaţiile sindicale vor exprima în scris dezacordul pentru depăşirea plafonului maximal de 180 de ore suplimentare anual prevăzut de lege”, se precizează în comunicat.

În absenţa resurselor umane necesare, funcţionarea Poliţiei Penitenciare este dependentă de prestarea muncii suplimentare de către poliţiştii de penitenciare, într-un volum imens, unic în România, plafonul maximal legal de 180 de ore anual fiind depăşit încă din luna iunie în majoritatea unităţilor, menţionează sursa citată, care adaugă că simpla exercitare a dreptului legal de a refuza în scris prestarea de muncă suplimentară generează blocaje grave ale activităţilor din sistemul penitenciar.

În susţinerea revendicărilor, vor fi organizate şi acţiuni de protest.

Printre solicitările sindicatelor se numără:

– stoparea oricăror demersuri de reorganizare a unor unităţi din Poliţia Penitenciară, iniţiate în absenţa dialogului social cu organizaţiile sindicale reprezentative din sistemul penitenciar, cu încălcarea cadrului legal, a Acordului colectiv la nivelul grupului de unităţi Poliţia Penitenciară şi, respectiv, a Acordului colectiv privind transparenţa decizională şi dialogul în Poliţia Penitenciară;

– asigurarea bugetului necesar pentru plata tuturor drepturilor salariale în anul 2026, fără eliminarea sau diminuarea unor elemente ale sistemului de salarizare al poliţiştilor de penitenciare;

– stoparea iniţiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat;

– creşterea numărului de posturi prevăzute pentru Poliţia Penitenciară, corespunzător cu standardele de resurse umane, precum şi cu extinderea capacităţii de deţinere;

– deblocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din Poliţia Penitenciară, în vederea compensării, cel puţin parţiale, a lipsei acute de personal, precum şi pentru diminuarea numărului de ore suplimentare prestate. Calendarul de acţiuni include:

– blocarea activităţilor prin dezacordul scris al PUBLISIND/SNPP-FSSP privind depăşirea plafonului legal maximal de 180 ore de muncă suplimentară care pot fi prestate în cursul anului 2025 de către salariaţii din Poliţia Penitenciară (începând cu ziua de luni);

– blocarea activităţilor prin refuzul expres al tuturor poliţiştilor de penitenciare de a mai presta muncă suplimentară, precum şi refuzul de a exercita alte sarcini decât cele corespunzătoare fişei postului (începând cu ziua de luni); – mitinguri la sediile penitenciarelor, la sediul ANP şi la sediul MJ.

