Home » Articole » Macron ar putea anunţa joi introducerea unui serviciu militar voluntar în Franţa

Macron ar putea anunţa joi introducerea unui serviciu militar voluntar în Franţa

24 nov. 2025
176
Macron ar putea anunţa joi introducerea unui serviciu militar voluntar în Franţa
Sursa foto: G4Media
Ascultă articolul
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar – voluntar – în Franţa, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume ”plină de incertitudini”, în contextul războiului de la uşa Europei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Data de joi este avută în vedere în privinţa unor anunţuri prezidenţiale. însă acest anunţ nu a fost confirmat în mod oficial, potrivit unor surse concordante.
”În lumea plină de incertitudine în care trăim, în care care tensiunile cresc, dacă vrem cu adevărat să fim în siguranţă, trebuie să-l descurajăm pe celălalt să vină (…). Franţa trebuie să continue să fie o naţiune puternică, cu o armată puternică, dar şi cu o capacitate de face un salt colectiv”, declara sâmbătă şeful statului francez în marja G20, la Johannesburg, în Africa de Sud.
Ţările scandinave sau baltice, vecine cu gigantul rus, au menţinut său reintrodus în ultimii ani serviciul militar – obligatoriu -, însă Franţa a suspendat recrutările în 1997, în preşedinţia lui Jacques Chirac.
”Numeroşi vecini din Europa sunt pe cale să reintroducă un serviciu (militar) naţional”, a subliniat sâmbătă, la France 5, şeful Statului Major Interarme, generalul Fabien Mandon, apreciind că acest lucru face parte dintre ”elementele care sunt de observat în ţara noastră”.

Articolul continuă mai jos

Emmanuel Macron a introdus această idee – a serviciului militar voluntar – la 13 iulie, în faţa unor gradaţi.
În contextul unei Europe ”puse în pericol” de către ”ameninţarea durabilă” a Rusiei, ”este nevoie de o naţiune capabilă să se opună, să fie mobilizată”, a apreciat el.
În afara unor ”eforturi în privinţa rezerviştilor”, este necesar ”să se dea tineretului un nou cadru să servească, în alte moduri, în armata noastră”, a subliniat el, promiţând ”decizii în acest sens la toamnă”.
Ministerul Apărării, contactat de AFP, nu a dorit să se exprime cu privire la conturul acestui serviciu, duratei sau costului acestuia.
”Se lucrează în acest sens”, a declarat duminică, la postul de radio France Info, ministrul delegat cu Armata Alice Rufo.
”Nu s-a luat o decizie”, a declarat AFP o sursă apropiată dosarului.
PÂNĂ LA 50.000 DE TINERI PE AN
Diverse scenarii vizează un volum de 10.000 până la 50.000 de persoane pe an, potrivit mai multor surse apropiate dosarului.
Potrivit mai multor publicaţii franceze, durata avută în vedere a acestui serviciu militar volntar este de zece luni şi va fi remunerată cu câteva sute de euro.
Potrivit ”Revue nationale stratégique 2025” – un document care rezumă ambiţiile Franţei în domeniul politicii apărării şi securităţii – introducerea unui serviciu militar ”renovat” vizează ”consolidarea coeziunii naţionale” şi ”crearea unei rezerve de persoane care pot fi mobilizate în ca de criză”.
Armata franceză – care are în prezent aproximativ 200.000 de militari activi şi 47.000 de rezervişti – urmează crească în 2030 la 210.000 de militari activi şi 80.000 de rezervişti.
O mobilizare pe bază de voluntariat a unei părţi a unei clase de vârstă ar putea să răspundă nevoii ”dobândirii masei” necesare pentru a rezista în caz de conflict, estima în vară şeful Statului Major al Forţelor terestre, generalul Pierre Schill.
Această idee este salutată de către – o parte – a clasei politice franceze.
”Tot ceea ce poate participa la spiritul apărării, la rezistenţa naţională şi la exprimarea sentimentului patriotic care doarme în populaţie este pozitiv”, comenta duminică, în Tribune, preşedintele Comisiei Afacerilor externe şi Apărării din cadrul Senatului, Cédric Perrin, de la Partidul Les Républicains (LR, dreapta).
Preşedintele Partidului Rassemblement national (RN, extremă dreapta) Jordan Bardella se declara miercuri, pe X, ”favorabil” unei reintroduceri a unui serviciu militar ”începând cu serviciul militar deschis voluntarilor”.
Preşedintele grupului socialist în Senat, Patrick Kanner, rămâne însă mai circumspect.
”Sunt foarte prudent în acest domeniu (…). Eu cred în armata de meserie, azi. În fine, dacă tinerii vor să se angajeze în favoarea naţiunii, bineînţeles, sunt favorabil”, declara el duminică la postul France 3.
Deciziile aşteptate urmează să priveaasă, de asemenea, viitorul incert al serviciului naţional universal (SNU), destinat minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani.
Acest serviciu – lansat în 2019 – ale cărui credite bugetare au fost reduse între timp, nu a atijns nicoidată un ritm ”de croazieră”.
El constă în principal într-un stagiu de coeziune de două săptămâni.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”