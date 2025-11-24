Home » Articole » Procurorul general al Spaniei demisionează după condamnarea într-un caz de scurgere de informaţii confidenţiale

Procurorul general al Spaniei demisionează după condamnarea într-un caz de scurgere de informaţii confidenţiale

24 nov. 2025
174
Procurorul general al Spaniei demisionează după condamnarea într-un caz de scurgere de informaţii confidenţiale
Sursa foto: Facebook / Szijjártó Péter
Ascultă articolul

Procurorul-şef al Spaniei a anunţat luni că demisionează după ce Curtea Supremă l-a găsit săptămâna trecută vinovat de scurgerea de informaţii confidenţiale într-un caz care îl implică pe partenerul unei lidere de opoziţie, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Acest caz fără precedent este o lovitură pentru guvernul de coaliţie de stânga al prim-ministrului Pedro Sanchez, care l-a numit pe Alvaro Garcia Ortiz în 2022 şi i-a apărat în repetate rânduri nevinovăţia.

Într-o scrisoare consultată de Reuters, Garcia Ortiz a declarat că decizia sa de a demisiona, înainte ca sentinţa care îi interzice să deţină această funcţie timp de doi ani să fie pusă în aplicare, a venit dintr-un „respect profund” pentru hotărârile judecătoreşti.

„Deşi decizia mea provine direct din hotărâre, sunt convins că am servit cu fidelitate instituţia căreia îi sunt onorat să aparţin, cu o vocaţie neechivocă pentru serviciul public, un simţ al datoriei şi loialitate instituţională”, se arată în scrisoarea adresată ministrului Justiţiei, Felix Bolanos.

Plecarea sa era în mare măsură aşteptată, deşi Curtea Supremă nu şi-a exprimat încă motivaţia pentru verdict, iar Garcia Ortiz poate încă să îl atace în faţa Curţii Constituţionale a Spaniei şi, în cele din urmă, a Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Articolul continuă mai jos

„Respectăm decizia instanţei, dar nu suntem de acord cu ea”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Pilar Alegria, pentru postul de televiziune de stat TVE, după demisia lui Garcia Ortiz, adăugând că lipsa unanimităţii şi notificarea verdictului fără o hotărâre completă au creat un precedent îngrijorător şi au generat „stupefacţie” în rândul publicului.

În urma unei anchete şi a unui proces care a durat mai multe luni, instanţa supremă din Spania l-a găsit vinovat joi pe Garcia Ortiz pentru divulgarea de informaţii private despre Alberto Gonzalez Amador, în contextul în care omul de afaceri era anchetat pentru presupusă fraudă fiscală. Gonzalez Amador este partenerul influentei lidere regionale a Madridului, Isabel Diaz Ayuso.

