24 nov. 2025
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Cheong Kam Ka / Xinhua News / Profimedia
Legendă a snookerului mondial, Ronnie O’Sullivan dă vina pe traficul infernal din Londra pentru mutarea din Marea Britanie în Dubai, informează presa din Regat.

La câteva luni distanță după plecarea din Marea Britanie, „The Rocket” a vorbit în premieră despre motivul principal pentru care a ales să părăsească casa din Essex: traficul din Londra.

Ajuns la aproape 50 de ani (vârstă pe care o va împlini pe 5 decembrie), Ronnie mărturisește că din cauza traficului îngrozitor din Londra a ales să se mute în Dubai.

Drumul cu mașina de la casa sa din Essex și până la sala de antrenament din Londra era unul „îngrozitor”.

Cele mai bune mese de snooker se află în Londra, iar O’Sullivan spune că trebuia să conducă cel puțin o oră și 20 de minute de acasă (n.r. casa lui din Chigwell, la marginea pădurii Epping) și până la sala de antrenament. Același timp (aproximativ) pierdut la întoarcere, informează dailystar.co.uk.

„Așa că a trebuit să fac multe călătorii la Londra, o oră și douăzeci de minute în fiecare sens.

Era o adevărată bătaie de cap – să te deplasezi prin Londra durează prea mult, mi se pare totul prea agitat, nu puteam să fac nimic acolo.

Momentul culminant al zilei mele era să merg la Stratford Westfield și să beau o ceașcă de ceai la Carluccio’s”, transmite Ronnie, conform sursei citate.

Cum alte mese decente de antrenament nu existau mai aproape de casa sa, Ronnie a luat o decizie radicală: s-a mutat în Dubai.

Nu a fost însă doar alegerea sa, Ronnie precizând că în spatele deciziei a stat un ultimatum primit de la actrița Laila Rouass, actuala sa parteneră (i-a devenit soție în vara acestui an).

Un alt motiv de supărare pentru O’Sullivan a fost reprezentat de faptul că nu mai putea ajunge la casa mamei sale, Maria. Acest lucru din cauza faptului că un pod rutier a fost închis, iar consiliul local nu are fondurile necesare pentru a-l redeschide.

„Așa că mi-a luat o oră să merg să o văd pe mama, când ar fi trebuit să fie o călătorie de doar patru minute”, a adăugat Ronnie.

Întrebat de ce a ales Dubaiul pentru această etapă din viața sa, multiplul campion mondial a răspus: „Îmi place simplitatea de acolo, vremea este minunată”.

