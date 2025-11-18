Ascultă articolul

În această săptămână va debuta Riad Snooker Championship, un turneu demonstrativ care pune la bătaie cel mai mare premiu din istoria acestui sport. Concret, orice jucător care va bifa un break special de 167 de puncte va primi automat un cec în valoare de un milion de dolari.

După banii mulți investiți în fotbal și tenis, arabii aduc sume amețitoare și în snooker.

Turneul demonstrativ de la Riad (din această săptămână) oferă un premiu aparte tuturor jucătorilor care vor evolua în Arabia Saudită.

Concret, există un break „maxim” de 167 de puncte care este recompensat cu un milion de dolari.

Este adevărat că breakul maxim din snooker este de 147 de puncte, dar arabii vin cu o „bilă aurie” suplimentară care valorează 20 de puncte (n.r. bila aurie este plasată pe manta inferioară, la jumătatea distanței dintre buzunarul „verde” și cel „galben”).

Dacă un jucător introduce toate bilele roșii cu ajutorul bilei negre, atunci înainte de a trece la bilele colorate trebuie să introducă în buzunar bila „aurie” pentru a putea ajunge la 167 de puncte.

Shaun Murphy, jucător cu o vastă experiență, este de părere că are șanse bune de a le lua banii organizatorilor.

„Sigur se poate (n.r. să facă breakul de 167 de puncte). Am exersat mult, trebuie să spun. Am exersat cum să ajung de la o bilă neagră la cea aurie. Am exersat unde, cum și când să desprind bila aurie.

Am folosit zilele de după eliminarea mea de la Champion of Champions pentru a găsi cea mai bună rută în jurul mesei către o bilă blocată pe manta inferioară. Săptămâna aceasta trebuie să fi făcut probabil 20 sau 30 de break-uri de 167 acasă. Deci se poate face”, a transmis Shaun Murphy, citat de Eurosport.

Competiția de la Riad are premii totale în valoare de £785,000, iar marele învingător va pleca acasă cu un cec de £250,000.

Lucrurile capătă o altă dimensiune atunci când vine vorba despre „breakul maxim” de 167 de puncte: un milion de dolari.

Pe tabloul de concurs de la Riad se găsesc jucători precum Ronnie O’Sullivan, Judd Trump, Mark Williams, Neil Robertson, John Higgins, Ding Junhui, Kyren Wilson, Shaun Murphy sau Zhao Xintong.