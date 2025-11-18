Ronnie O’Sullivan, viață fără smartphone și nuntă fără părinți: Marele campion se rupe de lume

Considerat cel mai bun jucător din istoria snookerului, Ronnie O’Sullivan (49 de ani) a făcut mai multe schimbări în viața personală în ultima perioadă, iar una dintre cele mai importante este renunțarea la smartphone, transmite mirror.co.uk.

Decizia de a renunța la smartphone se suprapune cu o perioadă de transformări personale majore: s-a căsătorit în vara acestui an cu actrița Laila Rouass, iar la eveniment nu i-a chemat și pe părinții săi.

Practic, Ronnie a intrat într-o perioadă a vieții în care trăiește într-un cerc social aproape impenetrabil și își protejează intimitatea la un nivel rar întâlnit în sportul de performanță modern.

O’Sullivan, nuntă fără părinți și fără cavaler de onoare

Ronnie și Laila s-au căsătorit în cerc extrem de restrâns în vara acestui an (în luna iunie).

Ceremonia a avut loc la Primăria St George din Shadwell, în estul Londrei, iar alături de cei doi au fost doar surorile miresei.

Părinții lui O’Sullivan nu au fost invitați, în contextul unei relații tensionate, pe care sportivul a descris-o în trecut drept „toxic de complicată”.

„De fapt, nu aveam pe nimeni acolo. Eram doar noi și surorile miresei. Nu-mi plac lucrurile grandioase. Urăsc să fiu gazda – nu suport asta”, a spus Ronnie pentru The Sunday Times.

Evenimentul reflectă perfect direcția în care curge viața lui O’Sullivan: fără zgomot, fără lumina reflectoarelor, lume extrem de puțină în jurul său.

După ce a părăsit Marea Britanie și s-a mutat alături de Laila în Dubai, Ronnie a renunțat și la smartphone.

Folosește în prezent un telefon simplu, fără aplicații de mesagerie, fără știri și fără browser web.

„Aș fi vrut să o fac mai devreme, s-ar putea să o fac la fiecare șase luni. Nu caut să-mi dezvolt cariera prin rețele sociale.

Am prietenii mei și asta îmi ajunge. Telefonul nu adaugă nimic vieții mele. E destul de plăcut, de fapt”, a explicat O’Sullivan cum decurge viața fără smartphone în 2025.

În această săptămână, iubitorii snookerului vor avea ocazia să-l vadă pe Ronnie jucând la Riad Snooker Championship.

În optimi (turul al doilea), O’Sullivan va da peste învingătorul partidei dintre Shaun Murphy și Ziyad Alqabbani (15 ani).