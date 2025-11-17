G4Media.ro
SURSE Coaliția de guvernare a căzut de acord pe pachetul trei de…

sala judecata, justitie, judecatori
Sursa foto: Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial/Facebook

SURSE Coaliția de guvernare a căzut de acord pe pachetul trei de măsuri și pensiile speciale / Nicușor Dan, o ultimă negociere cu magistrații, marți / În lipsa unui acord, nicio concesie: Se adoptă prima formă de proiect

Președintele Nicușor Dan va avea o discuție cu magistrații marți, despre reducerea pensiilor și prelungirea vârstei de pensionare, conform surselor G4Media. De asemenea, coaliția de guvernare întrunită luni a căzut de acord pe pensiile speciale și pe pachetul trei de măsuri pentru redresarea economică, iar reprezentanții partidelor au convenit că vor comunica deciziile marți, conform surselor G4Media. În privința magistraților, dacă președintele și reprezentanții procurorilor și judecătorilor nu vor ajunge la un acord ar urma să nu se mai facă nicio concesie și vor rămâne la prima formă a proiectului, conform surselor citate. Astfel, marți ar fi ultima negociere între Nicușor Dan, procurori și judecători, într-un dialog la care nu vor participa și liderii coaliției de guvernare. În lipsa unui acord ar urma ca reforma în Justiție să rămână la prima sa formă, cu 10 ani de tranziție și un cuantum de 70% din salariul net. Negocierile cu magistrații au loc în plin scandal în Justiție cauzat de discuțiile privind scăderea pensiilor, creșterea vârstei de pensionare a magistraților, dar și a reacțiilor controversate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) condusă de Lia Savonea care a răspuns tensiunilor din societate cerând și mai mulți bani pentru magistrați. Mai mult, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a alimentat tensiunile în societate după ce i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu, într-o acțiune fără precedent, pentru declarații făcute într-o emisiune de la Digi24 despre pensiile magistraților și copiii care trăiesc în sărăcie. Alți judecători au comparat situația magistraților cu Holocaustului evreilor sau au vorbit de ”execuții publice”. Un protest împotriva șefei Curții Supreme a avut loc vineri seară, în fața ÎCCJ. Vezi detalii aici.În ultima perioadă, societatea a asistat la un val de eliberări ale marilor infractori,în timp ce Înalta Curte a cerut, joi, și mai mulți bani pentru magistrați, printr-un acord asumat de Lia Savonea și nu de Adunarea Generală a ÎCCJ.

Șefa CSM: ”Magistrații sunt unici”

G4Media a arătat în 12 noiembrie cum, în așa-numitul acord „Acord pentru Justiție și stabilitate instituțională”, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, cere, în plin scandal al Justiției legat de reducerea pensiilor magistraților, alte două privilegii suplimentare, între care, cea mai scandaloasă, și mai mulți bani:
  • Recunoașterea oficială și publică a faptului că, în prezent, magistrații aflați în activitate preiau un volum de muncă disproporționat, determinat de numărul ridicat de posturi vacante și neocupate la nivelul instanțelor și parchetelor, precum și a faptului că această realitate afectează ritmul și calitatea actului de justiție și conduce la o uzură profesională semnificativă.
  • Acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de neocuparea posturilor vacante, direcționate transparent către magistrații care asigură efectiv funcționarea instanțelor și parchetelor.
  • G4Media a arătat în exclusivitate că acordul pentru Justiție propus de Înalta Curte a fost asumat de Lia Savonea, nu de Adunarea Generală a judecătorilor supremi. În replică, Savonea a transmis că ”este atributul președintelui instanței”, dar este contrazisă de judecători ÎCCJ care susțin că trebuia convocată Adunarea Generală, ”nu să își asume pe persoană fizică”. Detalii, aici.
Consiliul Special al Magistraturii (CSM) a anunțat joi într-un comunicat că e de acord cu apelul lansat miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție, care cerea plata către magistrați a unor ”cote compensatorii” din banii necheltuiți în sistemul judiciar. CSM a anunțat, printr-un comunicat transmis luni seară, că i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la ură, violență și discriminare, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților.

Premierul Bolojan: Ar urma să aibă pensii de 3200 de euro

Premierul Ilie Bolojan, a declarat, joi seară, la Euronews, că întâlnirea cu magistrații și liderii coaliției, găzduită miercuri de președintele Nicușor Dan, nici măcar ”nu s-a apropiat de o variantă care să ducă la un numitor comun. Bolojan a mai spus că după reduceri, pensiile magistraților ar urma să ajungă la 3200 de euro, bani pe care ”foarte puțini români îi încasează după o viață de muncă”:
  • ”3.200 euro, vă rog să mă iertaţi, net pe lună, putem discuta dacă este o pensie potrivită pentru viziunea unui magistrat. Gândiţi-vă că este o pensie pe care foarte puţini români o încasează după o viaţă de muncă de 40 de ani, de 35 de ani şi aşa mai departe. La ceea ce este astăzi în România, este o pensie în care ai oricum o bătrâneţe decentă. Ca să nu spun mai mult de atât”, a spus premierul Ilie Bolojan.
Întrebat care a fost soluţia propusă de către magistraţi la discuţiile de la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan a precizat că s-a convenit să nu se facă declaraţii „care să se ducă într-o zonă în care să potenţeze lucrurile”.
  • ”Eu, în afară de a descrie lucrurile sistemice cât mai corect posibil, nu doresc să intru într-o zonă de escaladare. Un lucru, însă, legat de valoarea pensiilor este cât se poate de cert. Vă rog să vă gândiţi că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură medie este aproape 5.000 de euro. Gândiţi-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi. Adică este o diferenţă foarte mare între pensia medie şi pensia din magistratură. Şi atunci aceste lucruri, când ne place, când nu ne place, trebuie să fie corectate. V-am spus că e o problemă de a avea un sistem echitabil cât de cât, dar să ai şi un sistem care poate să stea în picioare în anii următori”, a explicat premierul Bolojan.

Contextul scandalului din Justiție. Plângere penală a CSM pe numele vicepremierului: ”Un exercițiu democratic”

 

Tags:
3 comentarii

  1. A turbat mielul de la Cotroceni! 🙂
    O sa ramana cum vor magistratii, nu am nicio indoiala!
    Chiar si 70% din venitul net pe ultima luna reprezinta tot pensie speciala nesimtita, orice roman si-ar dori asa ceva!

    • Se va aplica cine-știe-când, cu ajungerea la această proporție într-un sfert de ceac.

      Până atunci, poți fi sigur că, presupunând că se va adopta vreodată, în vreo formă, legea se va modifica. Stai numai să vină prim-ministrul pesedeu.

  2. Forma care ajunge la CCR e luată la puricat și e respinsă a n-a oară. Băi președinte, celelalte pensii speciale sunt mai cu moț¿ Adica milițienii, securiștii, parlamentarii, revoluționarii, personal parlamentar, personal curtea de conturi, aviatori, primari și alte categorii de speciali nu intra la PNRR¿ Ăia au 3 bile în izmene¿ Sau creșterea impozitelor pe proprietate de la anul vă rezolva vouă deficitul¿ După Paște, când va expira plafonarea la gaze, va veni scadența. Pe Ilie îl sacrificați voi, dar pe voi vă vor alerga oamenii cu pietre.

