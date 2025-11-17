Sursa foto: Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial/Facebook

SURSE Coaliția de guvernare a căzut de acord pe pachetul trei de măsuri și pensiile speciale / Nicușor Dan, o ultimă negociere cu magistrații, marți / În lipsa unui acord, nicio concesie: Se adoptă prima formă de proiect