Ministrul israelian al securității cere arestarea lui Mahmoud Abbas dacă ONU votează în favoarea unui stat palestinian / „Trebuie să ordonaţi asasinate ţintite”

Ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte, a îndemnat luni la arestarea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi asasinarea unor înalţi oficiali palestinieni în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU se pronunţă în favoarea unui stat palestinian, scrie AFP, transmite Agerpres.

„Dacă ei accelerează recunoaşterea acestui stat fabricat, dacă ONU îl recunoaşte, (…) trebuie să ordonaţi asasinate ţintite ale unor înalţi oficiali ai Autorităţii Palestiniene, care sunt terorişti în toate privinţele (şi) să ordonaţi arestarea lui Abu Mazen” (numele de război al lui Abbas), a declarat Ben-Gvir în faţa jurnaliştilor, adresându-se direct prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze luni seară, la New York, asupra unui proiect de rezoluţie american care susţine planul de pace pentru Gaza prezentat de preşedintele american Donald Trump. Acest plan prevede, pe termen lung, posibilitatea creării unui stat palestinian suveran şi independent, o perspectivă căreia guvernul Netanyahu i se opune ferm.