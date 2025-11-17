Alegerile din București: o veste foarte bună și una foarte proastă

Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, bucureștenii au cel puțin trei variante valide de primar general, cu șanse reale de a câștiga alegerile din 7 decembrie. Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR) sunt candidați redutabili. Primii doi dispun de experiență administrativă și rezultate confirmate în primul rând de alegători.

Ei le-au încredințat al doilea sau al treilea mandat în sectoarele 6 și 4, pe care le conduc. Cu experiență guvernamentală ceva mai scurtă, dar eficientă, Drulă se bucură de sprijinul președintelui Nicușor Dan.

Toți trei au dovedit la interviurile G4Media.ro și în alte intervenții publice că dispun de o viziune coerentă de dezvoltare a Capitalei, că știu ce trebuie făcut și că sunt preocupați în mod real de soluții la marile probleme ale orașului: trafic, urbanism, mobilitate, ecologie, dezvoltare durabilă. Asta ar fi vestea foarte bună.

Niciun bucureștean nu poate spune că n-are cu cine vota, că sunt toți o apă și un pământ sau că oferta politică a marilor partide este slabă. Poate că și din acest motiv, cei trei înregistrează în acest moment scoruri apropiate în sondaje. Un mic avantaj pare că înregistrează primii doi.

Vestea foarte proastă este că există un al patrulea candidat, Anca Alexandrescu, susținută de partidul extremist AUR, care are șansa ei în actualul sistem de vot într-un singur tur. Și ea se apropie în sondaje de plutonul primilor trei. Ea este însă candidatul fără experiență administrativă, fără soluții reale, dar foarte pricepută la combinatorica politică din umbră, lozinci și manipularea emoției publice.

Cea care se prezintă azi drept jurnalistă a activat cam întreaga ei carieră în calitate de consultant, mai întâi pe lângă Adrian Năstase, apoi pentru Victor Ponta, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă. Din poziția de așa-zis jurnalist la Realitatea TV a făcut propagandă pentru George Simion și AUR, ca apoi să se lanseze într-o susținere frenetică pentru Călin Georgescu.

Mai sunt apoi câțiva candidați fără șanse reale, dar care pot da peste cap planurile celorlalți. De pildă, Ana Ciceală (SENS), candidat desprins din USR, ar avea 7,1%, potrivit unui sondaj Atlasintel comandat de HotNews.ro. Vlad Gheorghe (Partidul Drept), fost userist și el, este cotat cu 2,6 procente.

De notat că aceste procente, aproape zece, sunt luate preponderent de la candidatul USR, Cătălin Drulă. Acesta plătește azi în procente micile erori comise în calitate de președinte de partid. Iar aceste procente lipsă i-ar putea fi fatale.

Ar mai fi apoi Virgil Zidaru (influencerul pro-Călin Georgescu cunoscut drept Makaveli), cotat cu 2,8%, iar George Burcea (POT), cu 0,5%. Și ei pot influența clasamentul general dacă se retrag în favoarea Ancăi Alexandrescu, de exemplu.

Lupta strânsă dintre candidați l-a determinat foarte probabil pe Nicușor Dan să declare duminică seara la România TV că este o luptă în patru. Neclar în acest moment cât își dorește cu adevărat să iasă candidatul pe care îl susține în mod oficial, cu toate asigurările publice date de Cătălin Drulă că nu-l interesează o candidatură la prezidențiale peste patru ani.

Primăria Capitalei rămâne totuși o trambulină politică spre Cotroceni. Prin urmare, miza politică a acestor alegeri este mult mai mare. Se naște un politician legitimat masiv prin votul popular și în fața căruia se deschid noi oportunități, inclusiv în interiorul partidului din care face parte.

Pe de altă parte, în cazul PNL, lucrurile se complică în cazul în care Ciprian Ciucu pierde. O eventuală înfrângere a candidatului PNL ar grăbi sfârșitul politic al premierului Ilie Bolojan.

Însă riscul cel mai mare în acest moment este ca Bucureștiul să ajungă pe mâna populiștilor, extremiștilor și a politicienilor fără soluții.

Pe măsură ce ne apropiem de 7 decembrie, data alegerilor, și date fiind diferențele mici între principalii candidați, aceștia vor fi tentați să amplifice atacurile reciproce pentru a-și maximiza șansele. Ar fi o catastrofă dacă din cearta primilor trei ar capitaliza al patrulea.

Ar fi un adevărat coșmar pentru București ca de pe urma luptei dintre cei trei candidați foarte buni să profite al patrulea, cel mai slab. Iată un argument suplimentar pentru modificarea legii și revenirea la alegeri în două tururi la locale. Această ruletă rusească nu este deloc corectă față de alegători și este periculoasă pentru democrație.