Fosta prim ministră a Bangladesh a fost condamnată în contumacie la moarte pentru reprimarea în sânge a unor proteste antiguvernamentale în 2024. Sheikh Hasina se află în exil în India

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O instanță din capitala Dhaka a găsit-o vinovată pe Shiekh Hasina de crime împotriva umanității cu ocazia protestelor inițiate de studenți în care peste 1.400 de persoane și-au pierdut viața.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit procurorilor, fosta prim ministră a fost cea care a ordonat reprimarea violentă a protestelor, dar Sheikh Hasina a respins verdictul calificându-l drept “părtinitor și motivat politic”. Ea a acuzat guvernul interimar de la Dhaka că vrea să “anuleze” partidul ei, Liga Awami, ca forță politică.

Anchetatori ONU pentru drepturile omului au afirmat într-un raport din februarie 2025 că cele aproximativ 1.400 de decese din vara ar putea constitui „crime împotriva umanității”. Raportul a documentat împușcarea de la distanță mică a unor protestatari, mutilarea deliberată a altora, arestări arbitrare și tortură. O înregistrare audio a uneia dintre convorbirile telefonice ale lui Hasina, verificată de BBC la începutul acestui an, sugerează că ea a autorizat utilizarea „armelor letale” în iulie 2024. Înregistrarea audio a fost redată în instanță în timpul procesului, relatează BBC News.

În vârstă de 78 de ani, Sheikh Hasina (fiica președintelui fondator al Bangladesh, Mujiburr Rahman, asasinat în 1975) a condus guvernul în două rânduri, între 1996 – 2001 și 2009 – 5 august 2024. Ea a condus Bangladesh către o dezvoltare economică fără precedent, dar în același timp a dus o politică tot mai autoritară de restrângere a drepturilor opoziției, care au dus la izbucnirea protestelor pe scară largă în iulie 2024, în urma cărora s-a refugiat în India.

Între timp, măsurile de securitate au fost înăsprite în Bangladesh ca urmare a temerilor autorităților că violențele de stradă, deja prezente în ultimul timp, ar putea lua amploare.

Se așteaptă ca ministerul de externe de la Dhaka să solicite oficial Indiei extrădarea lui Sheikh Hasina. Este improbabil ca guvernul de la New Delhi să accepte cererea autorităților din Bangladesh, dar dacă un nou guvern de la Dhaka învestit în urma alegerilor parlamentare din 2026 va repeta cererea atunci India va fi pusă într-o situație mai delicată.

În mod tradițional, India a avut relații bune cu Bangladesh (o țară predominant musulmană, cu o populație de 173 de milioane pe un teritoriu de doar 130.000 km pătrați – populație de nouă ori mai mare pe un teritoriu echivalent cu 55% din suprafața României), țară pe care a ajutat-o în 1971 să obțină independența față de Pakistan (până atunci se numea Pakistanul de Est, iar actuala Republică Islamică Pakistan era Pakistanul de vest), inamicul tradițional al Indiei, care ca și Pakistanul posedă arme nucleeare.

În total, populația sub-continentului indian (India, Pakistan, Bangladesh) se ridică la 1,87 miliarde de locuitori și de aceea orice instabilitate în Bangladesh, suprapusă pe inamiciția continuă dintre India și Pakistan nu ar trebui să lase pe nimeni indiferent.