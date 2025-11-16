O formaţie de nave a Pazei de Coastă a intrat în apele teritoriale ale Japoniei / Beijingul şi-a avertizat cetăţenii să evite călătoriile în Japonia

O formaţie de nave a Pazei de Coastă chineze a traversat duminică apele din jurul Insulelor Senkaku, aflate sub administraţie japoneză, în cadrul unei ”patrulări de aplicare a drepturilor”, a anunţat instituţia într-un comunicat, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Beijing şi Tokyo generate de declaraţiile premierului japonez privind Taiwanul, transmite Reuters, transmite News.ro.

Disputa diplomatică s-a intensificat după ce, pe 7 noiembrie, premierul Sanae Takaichi a afirmat în parlament că un eventual atac chinez asupra Taiwanului, guvernat democratic, ar putea declanşa un răspuns militar din partea Japoniei. Beijingul a reacţionat vehement şi a sugerat că se aşteaptă ca Takaichi să retracteze în vreun fel afirmaţiile.

China consideră Taiwanul drept teritoriu propriu şi nu exclude utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra insulei, aflată la doar 110 km de teritoriul japonez. Guvernul taiwanez respinge pretenţiile Beijingului.

”Formaţia de nave 1307 a Pazei de Coastă chineze a efectuat patrule în apele teritoriale ale Insulelor Diaoyu. Aceasta a fost o operaţiune legală de patrulare, menită să apere drepturile şi interesele Chinei”, a transmis instituţia. Beijingul foloseşte numele chinezesc Diaoyu pentru insulele numite Senkaku în Japonia.

Cele două ţări s-au confruntat frecvent în jurul acestor insule disputate. Ambasada Japoniei la Beijing nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Japonia se confruntă cu o presiune crescândă din partea Chinei de la declaraţiile lui Takaichi. Consulul General al Chinei la Osaka a provocat indignare afirmând: ”Capul murdar care se ridică trebuie tăiat”, ceea ce a determinat Tokyo să înainteze un protest oficial.

Ulterior, Beijingul l-a convocat pe ambasadorul Japoniei pentru prima dată în mai bine de doi ani, iar Ministerul chinez al Apărării a avertizat că orice intervenţie militară japoneză ar fi ”sortită eşecului”.

Vineri, Beijingul şi-a avertizat cetăţenii să evite călătoriile în Japonia, ceea ce a determinat Tokyo să ceară Chinei ”măsuri adecvate”, fără a detalia.

Trei companii aeriene chineze au anunţat sâmbătă că biletele către Japonia pot fi rambursate sau modificate gratuit.

În Taiwan, Ministerul Apărării a raportat duminică detectarea a 30 de avioane militare chineze şi a şapte nave ale marinei chineze în jurul insulei în ultimele 24 de ore. Sâmbătă seara, aceeaşi instituţie a declarat că China efectuează o nouă ”patrulă de luptă combinată” menită ”să hărţuiască spaţiul aerian şi mările din jur”.

Taiwanul desfăşoară propriile aeronave şi nave pentru monitorizare, iar astfel de patrule chineze sunt raportate de câteva ori pe lună, ca parte a unei campanii continue de presiune militară, afirmă Taipeiul.

Guvernul taiwanez insistă că doar poporul insulei poate decide viitorul său. Liderii japonezi au evitat în trecut să menţioneze direct Taiwanul în astfel de scenarii, menţinând ”o ambiguitate strategică”, preferată şi de principalul aliat de securitate al Tokyo, Statele Unite.