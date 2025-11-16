G4Media.ro
Circulaţie blocată pe DN 1 la ieşire din Cluj-Napoca spre Turda în urma unui accident / Se circulă deviat pe o arteră adiacentă DN1

Circulaţia este oprită, duminică la prânz, pe DN 1 la ieşirea din Cluj-Napoca spre Turda, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, două persoane fiind rănite, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, transmite Agerpres.

„Pe DN 1 Cluj-Napoca – Turda, la ieşire din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, a avut loc o coliziune între două autoturisme, în urma căreia două persoane au suferit multiple leziuni şi sunt evaluate medical la faţa locului”, precizează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. Se circulă deviat pe o arteră adiacentă DN1. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 12:00.

