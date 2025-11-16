Peste 600 de permise de conducere, reţinute sâmbătă, 7% din totalul șoferilor opriți în trafic / Viteză și alcool, cele mai dese probleme / Peste 3000 de polițiști și jandarmi au fost în stradă

Un număr de 608 permise de conducere au fost reţinute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză şi 67 pentru alcool, informează Poliţia Română, transmite Agerpres.

„Poliţiştii rutieri au acţionat pentru creşterea siguranţei în trafic, fiind constatate 130 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Au fost reţinute 608 permise de conducere, dintre care 177 pentru viteză şi 67 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 560 de certificate de înmatriculare”, potrivit unui comunicat al Poliţiei transmis, duminică, AGERPRES.

Tot sâmbătă, în cadrul acţiunii Blocada, organizată din dispoziţia conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea unor situaţii de risc, dispozitivele curente au fost suplimentate.

La nivel naţional, peste 3.300 de poliţişti şi jandarmi au acţionat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violenţă, prevenirea traficului şi consumului de droguri, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră.

Au fost organizate 472 de filtre, fiind verificate 8.239 de autovehicule şi legitimate 13.281 de persoane.

Au fost efectuate 3.812 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest şi 136 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflaţi sub influenţa substanţelor psihoactive.

În cadrul acţiunii Blocada, poliţiştii au constatat 36 infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Au fost reţinute 258 de permise de conducere, dintre care 33 pentru alcool şi 78 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 265 de certificate de înmatriculare.