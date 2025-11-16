Președintele Venezuelei califică drept „iresponsabile” exerciţiile militare SUA din Trinidad şi Tobago / Maduro a ordonat la ”veghe şi un marş permanent pe străzi”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat sâmbătă drept „iresponsabile” noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago împreună cu SUA, ale cărei operaţiuni din Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest exerciţiu comun, care urmează să aibă loc de duminică până vineri, este al doilea în mai puţin de o lună între Washington şi micul său aliat insular vecin al Venezuelei.

„Guvernul din Trinidad şi Tobago a anunţat recent exerciţii iresponsabile, punându-şi la dispoziţie apele în faţa statului Sucre (din Venezuela) pentru exerciţii militare care se pretind ameninţătoare pentru o republică precum Venezuela, care nu se lasă ameninţată de nimeni”, a declarat Nicolas Maduro cu prilejul unui eveniment public la Caracas.

Liderul şi-a invitat susţinătorii din regiunile estice ale ţării să organizeze o „veghe şi un marş permanent pe străzi” în timpul acestor manevre, făcând apel la „mobilizare cu o fervoare patriotică pentru a le spune: ‘Plecaţi, nave imperialiste!’ ‘”.

Totuşi, Maduro a cerut populaţiei să nu se lase provocată niciun moment.

Exerciţiile cu participarea Washingtonului şi a Port of Spain au loc în condiţiile în care desfăşurarea militară americană în regiune s-a întărit considerabil prin sosirea recentă a portavionului Gerald Ford, cel mai mare din lume.

Un distrugător american a acostat deja în octombrie în Trinidad şi Tobago pentru alte antrenamente pe care Venezuela le-a calificat drept o provocare.

SUA lansează din septembrie lovituri aeriene în largul Americii latine asupra unor nave prezentate, fără probe, drept aparţinând traficanţilor de droguri.

În aceste atacuri au fost distruse cel puţin 21 de nave în 20 de lovituri în apele internaţionale, soldate cu cel puţin 80 de morţi. Această campanie a agravat puternic tensiunile regionale, în special cu Venezuela.

Preşedintele Donald Trump îl acuză pe Nicolas Maduro că este în fruntea unui cartel, iar justiţia americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru prinderea sa.

Potrivit Caracasului, Washingtonul încearcă să utilizeze lupta antidrog ca pretext pentru a impune o schimbare de regim în Venezuela şi a pune mâna pe petrolul ţării.