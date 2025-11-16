Giulia, escortă și studentă la criminalogie, la Milano: „Lucram într-un restaurant pentru șapte euro pe oră, acum câștig 400” / Măsura unei economii pe dos, în care corpul devine un CV

Fustă scurtă, colanți, tricou alb. Giulia B. aprinde o lumânare parfumată și pregătește camera. Locuiește într-un apartament cu două camere lângă Paolo Sarpi: acolo studiază (Comunicare și Criminologie) și în timpul liber „lucrează”. Ea decide: orele, tarifele, clienții. Nu are șef, nu are program. Este escortă, relatează Corriere della Sera.

„Pentru a-mi plăti studiile, am muncit mereu: mai întâi într-un bar, apoi într-un restaurant, apoi într-un magazin. Mă plăteau cu șapte euro pe oră, nu întotdeauna legal. Acum îmi dau patru sute și pot cumpăra orice vreau”, spune ea.

De la șapte la patru sute. Este măsura unei economii pe dos, în care corpul devine un CV. Timp care, în Milano, valorează mai mult decât orice altceva.

A început din întâmplare și din răzbunare, apoi întâmplarea a devenit metodă. Comunicare pe site-uri web, întâlniri la domiciliul ei sau în cazări de lux Airbnb.

Clienți selectați: nu mai mult de doi sau trei odată, dar clienți fideli. „Ca într-o relație”. Bogați, educați, adesea tineri, orientați spre carieră.

Ea îi filtrează printr-o lungă conversație telefonică. Cu ei, nu este vorba doar de corp: sunt cine, călătorii, mesaje, confidențe. „Dragostea nu există, controlul, da”. Poate și o iluzie de putere, pe lângă plăcere.

„Este o lume pe care altfel nu aș fi văzut-o niciodată. În Milano, totul poate fi acceptat și gestionat, chiar și ceea ce în altă parte ar fi considerat doar o greșeală de care să-ți fie rușine.”

Giulia s-a născut la Milano, dar s-a mutat la Roma cu familia când era mică. A crescut acolo, a frecventat școli provinciale și a avut slujbe temporare. Apoi, anul trecut, s-a întors la Milano pentru Săptămâna Designului.

Trebuia să stea doar câteva zile. În schimb, a rupt definitiv cu trecutul și a rămas. „Cel puțin pentru câțiva ani, până termin universitatea”.

A luat o decizie impulsivă după o dezamăgire sentimentală. S-a mutat într-un oraș nou și a renunțat la slujbele pe care le avusese întotdeauna. Este frumoasă și știe asta: „Întotdeauna mi-a plăcut să fiu plăcută”. Riscurile sunt inevitabile: „Dar le calculez și pe acestea”. Pare încrezătoare.

Lucrează în acest domeniu de puțin peste un an și deja începe să se organizeze.

În Milano, există cel puțin trei mii de fete ca ea. Aceasta este o estimare conservatoare, potrivit organizatorilor unei conferințe care a avut loc acum câteva săptămâni – nu întâmplător în Milano – și care a reunit lucrători sexuali, platforme, contabili și avocați: prima de acest gen.

Un nou cod Ateco, un lexicon administrativ pentru dorință. Fără intermediari: totul se face online, cu recenzii și filtre. Intimitatea este un serviciu, distanța este o profesie.

„Ne punem de acord asupra tuturor detaliilor la telefon și, înainte să intru, îmi dau plicul, uneori împreună cu o floare”, spune Giulia. A trăi în lux face parte din meseria mea. Nu mă conformez pur și simplu: eu decid ce să vând și la ce preț, în funcție de ce vreau să cumpăr.

Nu lipsesc spectatorii. Și ei plătesc pentru a se asigura că totul rămâne discret.