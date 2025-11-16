Gigi Nețoiu și-a depus candidatura la Primăria București / A mers cu taraful
Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit, duminică, cu taraful să își depună dosarul de candidatură pentru Primăria Capitalei. Între muzicanții care au apărut alături de candidat se numără și Gheorghe Gheorghiu. S-au interpretat melodii patriotice și de petrecere la depunerea candidaturii, anunță Mediafax.
Gigi Nețoiu a fost însoțit la Biroul Electoral Municipal de un taraf care a interpretat melodii patriotice, între care „Noi suntem români”.
Nețoiu i-a rugat pe muzicanți să fie mai însuflețiți și a cântat alături de ei. A fost susținut și de un alt candidat la Primăria București, Eugen Teodorovici, venit și el să își depună dosarul de candidatură. „Să se audă în tot Bucureștiul”, a spus Teodorovici.
Cei doi candidați s-au îmbrățișat și s-au despărțit după acest moment.
Împreună cu muzicanții care l-au acompaniat pe Gigi Nețoiu au fost văzut și solistul Gheorghe Gheorghiu, precum și actorul Cornel Palade.
