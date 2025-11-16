G4Media.ro
Donald Trump analizează un posibil acord pentru vânzarea de avioane F-35 către…

Sursa foto: Lockheed Martin

Donald Trump analizează un posibil acord pentru vânzarea de avioane F-35 către Arabia Saudită / Un raport al Pentagonului avertizează că tehnologia avansată ar putea ajunge la China

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

”Vor să cumpere foarte multe avioane”, a spus Trump jurnaliştilor la bordul Air Force One.

”Mă uit la asta. Mi-au cerut să analizez. Vor să cumpere multe F-35 – d e fapt mai multe tipuri de avioane de luptă.”

Vânzarea potenţială survine în contextul în care Trump se pregăteşte să îl primească săptămâna viitoare la Casa Albă pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, unde sunt aşteptate acorduri economice şi de apărare.
Întrebat despre discuţii, Trump a spus că este „mai mult decât o întâlnire, este o ceremonie de onoare” pentru Arabia Saudită.

El a repetat că speră ca regatul sa se alăture în curând Acordurilor Abraham, care au normalizat relaţiile dintre Israel şi mai multe state musulmane. Riadul a refuzat până acum, cerând mai întâi un plan clar pentru statalitatea palestiniană.

Între timp, un raport al serviciilor de informaţii ale Pentagonului ridică semne de întrebare în legătură cu acest potenţial acord, avertizând că tehnologia avansată a F-35 ar putea ajunge la China dacă tranzacţia ar avea loc, potrivit New York Times, care citează surse familiare cu evaluarea.

