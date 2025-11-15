Michelle Obama spune că ţara „nu este pregătită să aibă o femeie preşedinte” / „Nu voi candida la preşedinţie!”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a declarat că Statele Unite nu sunt pregătite pentru a avea o femeie ca preşedinte, referindu-se la eşecul Kamalei Harris în cursa pentru Casa Albă de anul trecut, relatează CNN, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„După cum am văzut la alegerile trecute, din păcate, nu suntem pregătiţi”, a răspuns Obama la întrebarea actriţei Tracee Ellis Ross dacă s-a creat suficient „spaţiu” pentru alegerea unei femei în funcţia de preşedinte.

„De aceea spun: nici măcar nu vă uitaţi la mine în legătură cu o candidatură, pentru că minţiţi cu toţii. Nu sunteţi pregătiţi pentru o femeie”, i-a spus Obama lui Ellis Ross. „Avem mult de crescut şi încă mai sunt… mulţi bărbaţi care simt că nu pot fi conduşi de o femeie şi am văzut asta.”

Conversaţia lui Obama cu Ellis Ross a avut loc în Brooklyn, New York, pentru promovarea noii sale cărţi, „The Look”, care prezintă abordarea sa faţă de modă şi politică în perioada în care ea şi fostul preşedinte Barack Obama au locuit la Casa Albă. Conversaţia a fost publicată de ea vineri.

Fosta primă doamnă se numără printre cei mai eficienţi şi populari susţinători ai democraţilor, ceea ce, de ani de zile, a alimentat dorinţa susţinătorilor ei de a candida la preşedinţie. Michelle Obama a respins în repetate rânduri aceste speculaţii.

„Nu voi candida la preşedinţie. Nu, nu, nu o voi face”, a declarat ea în 2016, când încă era prima doamnă.

Obama a făcut campanie pentru Harris anul trecut, alarmând opinia publică cu privire la ceea ce ea a descris ca fiind ameninţarea pe care Trump o reprezintă pentru ţară, în special pentru sănătatea femeilor.

„Vă rog, vă rog, nu lăsaţi soarta noastră în mâinile unor oameni ca Trump, care nu ştiu nimic despre noi şi care ne-au arătat un profund dispreţ”, a spus Obama la un miting din Michigan, cu câteva zile înainte de alegeri. „Pentru că un vot pentru el este un vot împotriva noastră, împotriva sănătăţii noastre, împotriva valorii noastre.”

La acelaşi miting, Obama a întrebat mulţimea: „Din toate punctele de vedere, (Harris) a demonstrat că este pregătită. … Adevărata întrebare este: suntem noi, ca ţară, pregătiţi pentru acest moment?”