Arabia Saudită va semna acorduri pentru gaze naturale lichefiate în SUA, în timpul vizitei prinţului moştenitor la Washington

Saudi Aramco se pregăteşte să semneze două acorduri de furnizare de gaze naturale lichefiate (GNL) cu Woodside Energy şi Commonwealth LNG în timpul vizitei prinţului moştenitor Mohammed bin Salman la Washington, săptămâna viitoare, au declarat surse familiare cu discuţiile, pentru agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Cel mai mare exportator de petrol din lume doreşte să devină un jucător major şi în sectorul GNL, în special în Statele Unite, unde capacitatea de export este aşteptată să se dubleze aproape în următorii patru ani. Aramco a semnat deja acorduri cu alţi producători americani, inclusiv cu proiectul Rio Grande LNG al companiei NextDecade.

Compania are ca obiectiv o capacitate totală de 20 de milioane de tone pe an, dintre care 4,5 milioane sunt deja în dezvoltare, a declarat în august preşedintele şi CEO-ul Amin Nasser.

Potrivit unor trei surse din industrie, Aramco este pe cale să asigure un volum de până la 2 milioane de tone pe an de la instalaţia propusă de Commonwealth LNG în Cameron, Louisiana.

Un alt acord cu Woodside ar urma să includă achiziţia unei participaţii în proiectul de 17,5 milia rde de dolari al companiei din Louisiana, precum şi un contract de preluare a până la 2 milioane de tone pe an de GNL, au declarat alte patru surse.

Aramco a refuzat să comenteze. Woodside a transmis că nu comentează speculaţiile din piaţă şi a amintit de un aco rd anterior care prevedea explorarea unor oportunităţi de colaborare cu Aramco. Commonwealth LNG nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Pentru Commonwealth LNG, acordul ar apropia compania de obiectivul de a vinde 8 milioane de tone pe an din capacitatea totală de 9,5 milioane a fabricii.

Commonwealth LNG intenţionează să construiască prima instalaţie integrată de export de GNL din Statele Unite, prin care acţionarul său principal, Kimmeridge, va furniza gaz provenit din producţia proprie din Eagle Ford shale.

Compania plănuieşte să ia o decizie de investiţie privind construcţia instalaţiei până la finalul anului. Woodside a aprobat definitiv proiectul său în aprilie; acesta include trei linii de producţie cu o capacitate totală de 16,5 milioane de tone pe an şi este programat să înceapă livrările în 2029.