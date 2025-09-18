Arabia Saudită şi Pakistanul, singurul stat musulman dotat cu arme nucleare, au semnat un pact de apărare reciprocă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Arabia Saudită şi Pakistanul, care deţine arme nucleare, au semnat miercuri seara un pact de apărare reciprocă, consolidând semnificativ un parteneriat de securitate vechi de zeci de ani, la o săptămână după ce atacurile Israelului asupra Qatarului au răsturnat calculele diplomatice din regiune, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întărirea legăturilor de apărare intervine în contextul în care statele arabe din Golf devin din ce în ce mai sceptice cu privire la fiabilitatea Statelor Unite ca garant al securităţii.

Întrebat dacă Pakistanul va fi acum obligat să ofere Arabiei Saudite o umbrelă nucleară, un oficial saudit de rang înalt a declarat pentru Reuters: „Acesta este un acord defensiv cuprinzător, care include toate mijloacele militare”.

Pakistanul este singura ţară cu majoritate musulmană care deţine arme nucleare şi are cea mai mare armată din lumea islamică, despre care afirmă în mod regulat că se concentrează pe înfruntarea inamicei vecine, India.

Acordul a fost punctul culminant al unor discuţii care au durat ani de zile, a declarat oficialul saudit când a fost întrebat despre momentul încheierii acordului. „Acesta nu este un răspuns la ţări sau evenimente specifice, ci o instituţionalizare a cooperării îndelungate şi profunde dintre cele două ţări”, a adăugat oficialul.

Încercarea Israelului din 9 septembrie de a ucide liderii politici ai Hamas prin atacuri aeriene asupra capitalei Doha, în timp ce aceştia discutau despre o propunere de încetare a focului în Gaza, la care Qatarul contribuie ca mediator, a înfuriat ţările arabe.

Înainte de războiul din Gaza, monarhiile din Golf – aliaţi ai SUA – au încercat să stabilizeze relaţiile atât cu Iranul, cât şi cu Israelul, pentru a rezolva problemele de securitate de lungă durată. În ultimul an, Qatarul a fost lovit direct de două ori, o dată de Iran şi o dată de Israel.

Se ştie că Israelul deţine un arsenal nuclear considerabil, dar menţine o politică de ambiguitate nucleară, fără a confirma şi fără a nega că deţine astfel de arme.

Pakistanul a declarat că armele sale nucleare sunt destinate doar ca mijloc de descurajare împotriva Indiei, iar rachetele sale sunt proiectate să lovească orice ţintă din estul Indiei.

UMBRELA NUCLEARĂ

Televiziunea de stat pakistaneză a difuzat imagini cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif şi prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al regatului, îmbrăţişându-se după semnarea acordului. De asemenea, era prezent şi şeful armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir, considerat cea mai puternică persoană din ţară.

„Acordul prevede că orice agresiune împotriva uneia dintre cele două ţări va fi considerată o agresiune împotriva ambelor”, se arată într-o declaraţie a biroului prim-ministrului pakistanez.

Alianţa de zeci de ani dintre Pakistan şi Arabia Saudită – locul unde se află cele mai sfinte locuri ale islamului – are rădăcini în credinţa comună, interesele strategice şi interdependenţa economică.

Pakistanul are de mult timp soldaţi dislocaţi în Arabia Saudită, în prezent estimaţi la un efectiv cuprins între 1.500 şi 2.000 de militari, care oferă asistenţă operaţională, tehnică şi de instruire armatei saudite. Aceasta include asistenţă pentru forţele aeriene şi terestre saudite.

Arabia Saudită a împrumutat Pakistanului 3 miliarde de dolari, acord prelungit în decembrie, pentru a-i consolida rezervele valutare.

Acordul saudit vine la câteva luni după ce Pakistanul a avut un scurt conflict militar cu India în luna mai.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a declarat joi într-o postare pe X că India este la curent cu această evoluţie şi că va studia implicaţiile sale pentru securitatea sa şi pentru stabilitatea regională.

Înaltul oficial saudit, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a recunoscut necesitatea de a echilibra relaţiile cu Pakistanul şi India, de asemenea o putere nucleară.

„Relaţia noastră cu India este mai solidă ca niciodată. Vom continua să dezvoltăm această relaţie şi vom căuta să contribuim la pacea regională în orice mod posibil”, a declarat diplomatul.

Pakistanul şi India au purtat trei războaie majore de când cele două ţări s-au separat de India colonială britanică în 1947.

După ce ambele ţări s-au dotat cu arme nucleare la sfârşitul anilor 1990, conflictele dintre ele au avut o amploare mai limitată din cauza pericolului utilizării armelor nucleare.