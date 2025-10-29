Islamabadul anunţă „eşecul” negocierilor dintre Pakistan şi Afganistan pentru un armistiţiu durabil

Negocierile între Pakistan şi Afganistan pentru un armistiţiu durabil au eşuat, a anunţat miercuri Islamabadul, acuzând ţara vecină că aceasta „caută conflictul”, după confruntări care au făcut zeci de morţi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

De o amploare rară, confruntarea a început în urmă cu două săptămâni cu o ofensivă a guvernului taliban la frontieră, lansată ca represalii la explozii la Kabul imputate Pakistanului, ducând la o escaladare înainte să se ajungă la un armistiţiu în Qatar.

Această a doua rundă de negocieri la Istanbul (Turcia), sub mediere qatariotă şi turcă, urma să permită negocierea unei păci durabile, însă „discuţiile au eşuat să furnizeze o soluţie viabilă”, a anunţat miercuri pe reţeaua socială X ministrul pakistanez al informaţiei Attaullah Tarar.

„Delegaţia afgană nu a furnizat nicio asigurare, a evitat în mod constant miezul problemei şi s-a lansat în reproşuri, tergiversări şi alte şmecherii”, a deplâns el.

Kabulul nu a comentat deocamdată şi nici Ministerul Afacerilor Externe turc.

„Pakistanul nu trebuie să utilizeze decât o fracţiune din arsenalul său pentru a anihila complet puterea talibană şi a o trimite să se ascundă în grotele sale”, a reacţionat miercuri ministrul pakistanez al apărării Khawaja Asif, care a ameninţat şi în alte rânduri ţara vecină cu „un război deschis” în caz de eşuare a negocierilor.

„Regimul taliban împinge orbeşte Afganistanul într-un nou conflict pentru a păstra o putere pe care el a furat-o şi pentru a menţine economia de război ce permite supravieţuirea sa”, a adăugat el pe reţeaua X, estimând că liderii talibani sunt „hotărâţi să facă încă o dată rău Afganistanului şi poporului său nevinovat”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne afgan, Abdul Mateen Qani, a dat asigurări marţi că dacă nu se va ajunge la un niciun acord, orice atac va fi urmat de un „răspuns decisiv ce va servi drept lecţie Pakistanului şi drept mesaj altora”.

„Desigur, noi nu deţinem arma nucleară (spre deosebire de Pakistan), însă în 20 de ani de război, nici NATO, nici SUA nu au reuşit să supună Afganistanul”, a subliniat purtătorul taliban pentru media afgană Ariana.

Islamabadul, confruntat cu o resurgenţă a atacurilor contra forţelor sale de securitate, afirma că aşteaptă în aceste discuţii „măsuri credibile şi decisive” din partea vecinului său, pentru a garanta că el nu va mai găzdui pe teritoriul său „terorişti” anti-pakistanezi, în special talibanii pakistanezi (TTP).

Însă Kabulul dezminte cu fermitate şi acuză la rândul său Islamabadul, susţinând că Pakistanul susţine grupările „teroriste”, în special ramura regională a grupării jihadiste Stat Islamic.