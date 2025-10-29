Conducătorii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, întrunirea pentru fluidizarea traficului transfrontalier

Şefii autorităţilor vamale din România şi Republica Moldova, Alexandru Bogdan Bălan şi Alexandru Iacub, au avut, miercuri, o întrevedere bilaterală la Biroul Vamal de Frontieră Galaţi-Giurgiuleşti, potrivit unui comunicat al Autorităţii Vamale Române (AVR).

Discuţiile au avut ca scop întărirea cooperării vamale în ceea ce priveşte fluidizarea traficului transfrontalier şi securizarea frontierei comune ca urmare a implementării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) dar şi aspecte care ţin de derularea controlului coordonat şi implementarea/ dezvoltarea acestuia şi în alte birouri vamale pe teritoriul României, respectiv PTF Leuşeni-Albiţa rutier, PTF Giurgiuleşti-Galaţi, PTF Cantemir – Fălciu pe sensul de intrare în România şi în PTF Lipcani – Rădăuţi doar pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Agerpres.

„Implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit în Vama de la Giurgiuleşti arată eficienţa colaborării dintre Autoritatea Vamală Română şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi reprezintă încă un pas important pe drumul integrării europene a Republicii Moldova”, a declarat Alexandru Bogdan Bălan, preşedintele Autorităţii Vamale Române, citat în comunicat.

Pe parcursul întrevederii au fost formulate propuneri de măsuri privind fluidizarea traficului de mărfuri şi pasageri şi eficientizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a traficului ilicit de mărfuri, precum şi organizarea unei operaţiuni comune antifraudă şi organizarea activităţilor comune de instruire pe baza platformei regională de consolidare a capacităţilor România-Moldova-Ucraina.

„Frontiera comună dintre Republica Moldova şi România nu este o linie de separare, ci un spaţiu de cooperare. Prin eforturi comune modernizăm procesele vamale, simplificăm procedurile şi aducem standardele europene mai aproape de cetăţeni şi mediul de afaceri”, a declarat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Potrivit sursei citate, această întâlnire a reflectat angajamentul ferm al celor două părţi de a dezvolta, pe baze sustenabile şi moderne, o cooperare vamală solidă, în spiritul bunei vecinătăţi şi al parteneriatului european.