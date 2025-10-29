G4Media.ro
Bărbat prins în flagrant de DNA în timp ce primea 12.500 de…

DNA, Directia Nationala Anticoruptie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Bărbat prins în flagrant de DNA în timp ce primea 12.500 de euro de la Bercea Mondial, căruia i-ar fi promis că-l ajută înt-un proces – surse

29 Oct

Procurorii DNA au prins în flagrant un bărbat în timp ce primea 12.500 de euro de la o persoană trimisă în judecată căreia i-ar fi promis o intervenție pentru a obține reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă, se arată într-un comunicat al procurorilor anticorupție. Potrivit surselor G4Media, denunțătorul ar fi Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondial. Membri ai familiei lui Bercea Mondialu l-au denunțat în trecut și pe Mircea Băsescu, fratele fostului președinte Traian Băsescu într-un dosar de trafic de influență.

Redăm mai jos comunicatul DNA:

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 octombrie 2025, a inculpatului G.E.N., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 24 – 29.10.2025, inculpatul G.E.N. ar fi pretins suma de 25.000 de euro de la o persoană (martor în cauză), inculpat într-o cauză penală, lăsând să se creadă că are influență asupra unui ofițer de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București pe care l-ar putea determina să întocmească un dosar penal, în urma unui denunț formulat de martor, pentru ca acesta din urmă să obțină un înscris pe care să-l folosească în fața instanței de judecată pentru reducerea la jumătate a limitelor pedepsei în dosarul penal în care este cercetat.

Suma de bani urma să fie remisă în două tranșe, prima la data de 29 octombrie 2025, iar cea de-a doua, după data de 15 ianuarie 2026.

La data de 29 octombrie 2025, inculpatul G.E.N. a primit de la martorul în cauză, în scopul anterior menționat, suma de 12.500 euro, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

La data de 29 octombrie 2025, inculpatul G.E.N. este prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”


