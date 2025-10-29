UPDATE Premierul Ilie Bolojan anunță că participă joi la învestirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier / Președintele Nicușor Dan anunță că a semnat decretul de numire

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în programul său de joi, că va participa la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Evenimentul de învestire se va desfășura la Cotroceni, de la ora 10.00.

UPDATE

Printr-un comunicat al administrației prezidențiale se anunță faptul că președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a Oanei Gheorghiu, viceprim-ministru. „Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni”, se precizează în comunicat.

Știrea inițială

Conform surselor G4Media, președintele României Nicușor Dan ar fi semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, dar fără să transmită un comunicat oficial în sensul acesta. Reamintim că Oana Gheorghiu s-a remarcat printre marii susținători ai lui Nicușor Dan, în campania electorală de la prezidențiale.

Controversele pe tema numirii Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan au început după ce în presă au fost publicate postări mai vechi pe rețele sociale în care aceasta îi critica pe liderii SUA.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, marți seara, lui Ilie Bolojan, să renunțe la Gheorghiu, pentru că numirea ei într-o funcție atât de importantă ar periclita relațiile cu SUA.

Premierul a evitat să comenteze în orice fel declarațiile lui Grindeanu, iar miercuri seara și-a anunțat programul în care este menționată participarea sa la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

