Ministrul Apărării, după nominalizarea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: Mă bucur foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să facă acest pas / E esenţial pentru societate ca oameni ca ea să intre în politică / A avut o opinie de cetăţean liber de orice constrângeri politice

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu să intre în politică. În legătură cu postarea Oanei Gheorghiu prin care îl critica pe preşedintele Donald Trump, Moşteanu a precizat că aceasta ”a avut o opinie de cetăţean liber de orice constrângeri politice”, transmite News.ro.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cum i se pare numirea Oanei Gheorghiu în postul de vicepremier, având în vedere că a avut o poziţie critică faţă de preşedintele SUA şi având în vedere că mai mulţi lideri politici i-ar fi cerut deja demisia.

”Mă bucur foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să facă acest pas. Este esenţial pentru ţara noastră şi pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu să intre în politică şi îi mulţumesc pentru că a făcut acest pas. Odată cu intrarea în politică îţi cer oamenii demisia. Face parte din democraţie. Şi mie mi-o cer, şi eu la rândul meu am cerut-o altor politicieni. Este parte din jocul democratic. N-are nicio legătură. Lucrurile nu sunt interconectate. A avut o opinie de cetăţean, la momentul ăla era cetăţean, un cetăţean liber de orice constrângeri politice”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.

El a mai fost întrebat dacă consideră că este înţelept să fie numiţi oameni care l-au criticat deschis pe preşedintele Trump în funcţii de demnitate publică.

”Cred că noi ca societate ne facem bine dacă oameni ca Oana Gheorghiu intră în politică. Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi decât mulţi politicieni care au avut frâiele acestei ţări şi putere politică mulţi ani de zile. Oana a făcut asta din poziţia ei de societate civilă şi a construit un spital. Nu ştiu câţi politicieni pot să spună, care au spart bugete de miliarde de-a lungul anilor, că au făcut acest lucru. Faptul că oameni ca Oana vin în politică este un plus pentru România, pentru societatea românească şi îmi doresc să reziste acestui val. A avut la un moment dat o opinie de simplu cetăţean, cum mulţi oameni o au, la un anumit moment şi de aici încolo sunt sigur că ne va reprezenta cu fruntea sus”, a transmis ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu a precizat că şi-ar dori ”să vină o mie de oameni ca Oana Gheorghiu în administraţia şi în politica românească şi atunci o să ne facem foarte bine ca ţară”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”. Grindeanu insistă ca premierul să ţină cont de părerea PSD în această chestiune. În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că oficialii americani sunt ”doi golani”.

Oana Gheorghiu a explicat că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ” într-un context emoţional foarte încărcat”. Ea a dat asigurări că, dacă va fi numită, va susţine cu loialitate poziţia Guvernului României în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump.